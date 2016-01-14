Ярославль, 14 января, 2016, 12:21 — ИА Регнум. Жители Ярославля совершили около 7000 бесплатных поездок в городском общественном транспорте в рамках акции «снежный билет». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель мэра города Игорь Блохин. Акция прошла в городе впервые, использовался опыт Риги.

ИА REGNUM

«Данная акция позволила более качественно расчистить основные магистрали города дорожным службам и избежать аварийных ситуаций на дорогах в связи со снегопадом. Мы благодарны ярославцам за понимание необходимости совместных усилий в условиях снегопада. Отрадно отметить слаженную работу муниципальных предприятий общественного транспорта, сотрудники которых оперативно приняли участие в акции, оказав также помощь своему городу. Дорожные службы отработали также в оперативном режиме», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин.

Между тем снегопад в Ярославле продолжается. Как сообщили в мэрии города, в ночь на 14 января на улицах работало 104 единицы уборочной техники. С улиц Ярославля на полигон вблизи Осташинского кладбища было вывезено 1760 кубометров снега. Если главные городские магистрали в целом очищены, то во дворах и внутриквартальных проездах есть существенные проблемы. Это зона ответственности управляющих компаний. Городские власти обещают применить к ним штрафные санкции, если компании не будут выполнять обязанности по уборке дворов.

Несмотря на призывы властей убрать общественный транспорт с улиц Ярославля, чтобы не мешать уборочной технике, некоторые автовладельцы все же остались глухи к просьбам мэрии. Их брошенные машины по-прежнему мешают уборке и превращаются в гигантские сугробы.