Москва, 14 января, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Замглавы Росавиации Олег Сторчевой направил председателю Совета по безопасности Нидерландов Тьиббе Йустру письмо с новыми фактами о недостоверности выводов голландской комиссии по расследованию катастрофы МН17 над Донбассом в июле 2014 года. Письмо опубликовано на официальном сайте Росавиации.

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После изучения итогового отчета голландской стороны российские эксперты пришли к выводу, что сведения о том, что МН17 был сбит ракетой 9Н314М ЗРК «Бук» — недостоверны. По их мнению, на это указывают шесть новых фактов.

В частности, в окончательном отчете есть несоответствия характеристик осколков характеристикам поражающих элементов боевой части 9Н314М. Приведенные в отчете характеристики пробоин на фрагментах самолета не соответствуют характеристикам пробоин, которые образуются при взрыве боевой части 9Н314М.

Кроме того, отмечается несоответствие по внешнему виду, как минимум, одного обнаруженного на месте авиационного происшествия фрагмента ракеты (корпуса 3-го отсека) внешнему виду фрагментов этого корпуса, которые образуются при взрыве боевой части ракеты серии 9М38.

Эксперты также зафиксировали несоответствие алгоритма работы дистанционного радио-взрывателя ракеты 9М38 ЗРК «Бук» условиям поражения самолета и несоответствие пространственного положения ракеты при поражении самолета, приведенного в отчете голландской стороны, характеристикам осколочного поля накрытия на его фрагментах.

В письме Росавиации говорится, что вывод о зоне пуска поразившей самолет зенитной управляемой ракеты не соответствует техническим характеристикам и принципам работы ракет 9М38.