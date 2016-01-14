Красноярск, 14 января, 2016, 11:22 — ИА Регнум. IV международный фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» открылся в Красноярске 13 января. В скором времени ледовые и снежные блоки на набережной Енисея превратятся в неповторимые скульптуры. Но уже с 1 января красноярцев и гостей города радует ледовая арт-галерея, в которой впервые представлены работы юных художников Красноярска.

Альтерра-Красноярск Открытие фестиваля

Как сообщают организаторы фестиваля, за три года проведения открытого фестиваля «Волшебный лёд Сибири» его участниками стали более 200 мастеров из различных уголков нашей страны и мира. Нынешний фестиваль вновь подтверждает международный статус: участие в нем принимают команды из Китая, Казахстана, Латвии и впервые — Индии. «Мы работаем с различными материалами: песком, льдом, в 2015 году принимали участие в конкурсе по скульптурам из металла в Нью-Йорке. А в Красноярске мы впервые опробуем в работе снег, который для нас сам по себе — чудо», — поделились участники команды из Индии «Инкбрашнме Студия».

Всего в этом году за звание лучших мастеров снежно-ледового искусства борются 28 сборных. Члены жюри отмечают, что из года в год уровень мастерства участников растет. «На красноярский фестиваль стремятся попасть сильнейшие команды со всей России и мира. Конкуренция высокая. В этом году уже на этапе отбора эскизов мы поняли, что борьба за лидерство будет интересной», — отметил Александр Зайцев, президент красноярского городского общественного фонда «ДИКСИ».

Фестиваль-конкурс проходит в рамках X Зимнего Суриковского фестиваля искусств при поддержке мецената, почетного гражданина города Красноярска Хазрета Совмена.

Приветствуя участников и гостей фестиваля, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов поблагодарил всех мастеров конкурса за творчество на сибирской земле: «Более 20 лет назад в Красноярске начали появляться первые ледовые скульптуры. И сегодня мы не представляем новогодние праздники без ледовых фигур, украшающих проспекты, улицы города. Год от года поражает воображение всех красноярцев и гостей нашего города уникальная рукотворная галерея снежных и ледовых скульптур. Фестиваль «Волшебный лёд Сибири» — это настоящее чудо зимнего Красноярска. В этом году украшением фестиваля стали работы юных художников. И это еще один повод показать всему миру: вот они — наши будущие Суриковы! Я благодарю ребят и всех участников фестиваля за этот яркий и долгожданный праздник!».

За ходом работ команд можно наблюдать с помощью он-лайн трансляции на сайте администрации города Красноярска в разделе «Волшебный лёд Сибири 2016».