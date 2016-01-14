В Красноярске открылся «Волшебный лёд Сибири»
Красноярск, 14 января, 2016, 11:22 — ИА Регнум. IV международный фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур «Волшебный лёд Сибири» открылся в Красноярске 13 января. В скором времени ледовые и снежные блоки на набережной Енисея превратятся в неповторимые скульптуры. Но уже с 1 января красноярцев и гостей города радует ледовая арт-галерея, в которой впервые представлены работы юных художников Красноярска.
Как сообщают организаторы фестиваля, за три года проведения открытого фестиваля «Волшебный лёд Сибири» его участниками стали более 200 мастеров из различных уголков нашей страны и мира. Нынешний фестиваль вновь подтверждает международный статус: участие в нем принимают команды из Китая, Казахстана, Латвии и впервые — Индии. «Мы работаем с различными материалами: песком, льдом, в 2015 году принимали участие в конкурсе по скульптурам из металла в Нью-Йорке. А в Красноярске мы впервые опробуем в работе снег, который для нас сам по себе — чудо», — поделились участники команды из Индии «Инкбрашнме Студия».
Всего в этом году за звание лучших мастеров снежно-ледового искусства борются 28 сборных. Члены жюри отмечают, что из года в год уровень мастерства участников растет. «На красноярский фестиваль стремятся попасть сильнейшие команды со всей России и мира. Конкуренция высокая. В этом году уже на этапе отбора эскизов мы поняли, что борьба за лидерство будет интересной», — отметил Александр Зайцев, президент красноярского городского общественного фонда «ДИКСИ».
Фестиваль-конкурс проходит в рамках X Зимнего Суриковского фестиваля искусств при поддержке мецената, почетного гражданина города Красноярска Хазрета Совмена.
Приветствуя участников и гостей фестиваля, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов поблагодарил всех мастеров конкурса за творчество на сибирской земле: «Более 20 лет назад в Красноярске начали появляться первые ледовые скульптуры. И сегодня мы не представляем новогодние праздники без ледовых фигур, украшающих проспекты, улицы города. Год от года поражает воображение всех красноярцев и гостей нашего города уникальная рукотворная галерея снежных и ледовых скульптур. Фестиваль «Волшебный лёд Сибири» — это настоящее чудо зимнего Красноярска. В этом году украшением фестиваля стали работы юных художников. И это еще один повод показать всему миру: вот они — наши будущие Суриковы! Я благодарю ребят и всех участников фестиваля за этот яркий и долгожданный праздник!».
За ходом работ команд можно наблюдать с помощью он-лайн трансляции на сайте администрации города Красноярска в разделе «Волшебный лёд Сибири 2016».