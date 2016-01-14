Тальменка, Алтайский край, 14 января, 2016, 10:48 — ИА Регнум. На удивление результативной вышла гражданская акция жителей алтайского райцентра Тальменка по расчистке дорог, проведенная в Рождество. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из организаторов акции Андрей Ласкуткин, накануне, 13 января, власти поселкового совета решили проблему.

Александр Кобзов Жители алтайского села Тальменка добились расчистки улиц

«Утро для администрации района не пришлось спокойным. По многим источникам, с утра в поселковый совет пришел большой волшебный пендель! После чего на улицах поселка впервые появилось большое количество снегоуборочной техники. Скребли до асфальта, особенно центр!» — пояснил Андрей Ласкуткин.

По его словам, дорожники убрали также и снег, скопившийся возле административных зданий: поселкового совета, полиции, а также бордюра вдоль школы.

Как уже сообщало ИА REGNUM, жители Тальменки, устав ждать решения проблемы очистки дорог от местной администрации, решили действовать сами. Более 10 человек, вооружившись ломами и лопатами, 7 января вышли на перекресток улиц Партизанская и Куйбышева. Волонтеры расширили проезжую часть и убрали лед с перекрестка. Для этого, правда, пришлось заставить поработать грейдериста из ДСУ.

Позднее участники акции заявили, что если никаких мер со стороны администрации не будет предпринято, то они намерены повторить свой трудовой «подвиг».

«Огромная благодарность начальнику ДПС Константину Терину и всем волонтерам. Но это только начало!» — отметил Андрей Ласкуткин.

Напомним, проблему очистки дорог на Алтае усугубили погодные условия. На смену оттепели пришли мороз и метели, а неубранный вовремя мокрый снег образовал на многих участках дорог глубокие колеи. Не только в Тальменке, но и других районах и городах Алтайского края стали высказывать нарекания по поводу работы дорожных служб.

Но, к примеру, в Бийске прибегать к подобной акции не пришлось. Как пишет сегодня, 14 января, газета «Бийский рабочий» («БР»), власти города закупили 30 тонн специальной смеси для временного ямочного ремонта, применять которую можно, даже если ямы наполнены водой. И в ночь на 13 января на одном из участков этой смесью уже запечатали несколько ям.

«На ул. Социалистической ямы засыпали при свете дня. Правда, здесь применили более привычные материалы — старый измельченный асфальт. Как поясняют дорожники, он прикатается колесами машин и на какое-то время закрепится, не дав ямам расти дальше», — пишет «БР».

В отличие от Бийска, Барнаул избирательный ямочный ремонт накануне крещенских морозов производить не планирует. Хотя внушительные ямы, образовавшиеся в асфальте, доставляют немало неудобств не только на периферийных улицах, но и на главных магистралях краевой столицы.