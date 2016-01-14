Калининград, 14 января, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Калининградские таможенники задержали первый в новом, 2016-м году контрабандный янтарь. 30 кг «солнечного камня» были спрятаны в рейсовом автобусе, принадлежащем литовскому перевозчику.

Калининградская областная таможня Таможенники изъяли около 30 кг янтаря в рейсовом автобусе на Литву

Автобус следовал по маршруту Калининград-Вильнюс, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в Калининградской областной таможне. Крупнофракционный янтарь находился в 24-х полиэтиленовых пакетах, замотанных скотчем. Спрятан камень был в технических полостях автобуса.

Товар изъят и направлен на экспертизу, в зависимости от результатов которой будет проведена классификация данного правонарушения.

Напомним, в Калининградской области сосредоточено до 98% мировых запасов янтаря. Стоимость одного самородка «солнечного камня» весом более 100 граммов достигает 1500 евро.