Рязань, 14 января, 2016, 09:51 — ИА Регнум. На 35% вырос туристический поток в Рязанскую область за период новогодних праздников — по сравнению с новогодними каникулами 2015 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

nesiditsa.ru Рязань. Кремль

По данным министерства культуры и туризма Рязанской области, в период новогодних праздников гостям и жителям Рязанской области были предложены разнообразные программы с посещением исторических и культурных достопримечательностей, музеев, ремесленных центров, монастырей и храмов, развлекательных и рекреационных комплексов. Особой популярностью региональные маршруты рекреационного, активного, культурно-познавательного и паломнического туризма пользовались у жителей Московской, Тульской, Нижегородской, Ярославской областей, Москвы и Санкт-Петербурга. Более 80 тыс. человек посетили музеи, монастыри, аквапарки, горнолыжные и тюбинговые трассы, приняли участие в мастер-классах и интерактивных программах.

Наиболее успешными проектами стали двух — трехдневные программы пребывания в Касимове, Шацком и Шиловском районах, где рост посещаемости, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, составил 200%. Самыми востребованными объектами стали Касимовский и Шиловский краеведческие музеи, музеи колоколов и самоваров, кузнечная мастерская, этнографический центр «Заряна», Желанновский краеведческий музей, Вышенский и Старочернеевский монастыри, историко-культурный и казачий центры. Значительно увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года посещаемость в новогодние праздники музея-заповедника Сергея Есенина, областного художественного музея, музея-усадьбы Ивана Павлова, Рязанского кремля.

При этом в министерстве отмечают рост числа не только организованных групп, но и индивидуальных туристов. В целом же турпоток по сравнению с новогодними праздниками 2015 года вырос на 35%.

Добавим, что в конце 2015 года Рязанская область была отмечена в числе лучших субъектов РФ по развитию внутреннего и въездного туризма — по результатам выполнения ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011−2018 годы)» в 2015 году.