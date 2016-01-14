Кемерово, 14 января, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Отшельница Агафья Лыкова госпитализирована в Таштагольскую больницу в Кемеровской области с сильными болями в ногах. По распоряжению губернатора Кузбасса Амана Тулеева в настоящее время женщина проходит медицинское обследование, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Кузбасса.

vk.com Отшельница Агафья Лыкова

Из тайги женщину вертолётом «Алтайавиа» доставили в Таштагол, где её в настоящее время обследуют врачи центральной районной больницы.

Глава района Владимир Макута встретился с пациенткой и передал ей от губернатора Тулеева фрукты, платок, войлочные бурки и другую одежду.

Агафья Лыкова взяла с собой из тайги иконы и родниковую воду. Учитывая религиозные убеждения отшельницы (она представительница староверов), для нее организовано специальное питание.

Сейчас самочувствие Лыковой хорошее. Острую боль медики сняли. Планируется, что в медучреждении на обследовании и лечении она пробудет неделю.

Напомним, Агафья Лыкова — единственная, оставшаяся в живых, представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, долгие годы отшельники старались уберечь семью от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. К моменту обнаружения геологами таежных жителей было пятеро — глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин (45 лет), Димитрий (36 лет) и дочери Наталья (42 года), Агафья (34 года). В 1981 году один за другим умерли трое из детей — Саввин, Димитрий и Наталья, а в 1988 году ушел из жизни отец Лыковых. Агафью Лыкову связывает давняя дружба с главой Кемеровской области Аманом Тулеевым. Впервые они встретились осенью 1997 года, когда губернатор побывал на ее заимке на территории Хакасии, соседнего с Кузбассом региона. С тех пор губернатор постоянно оказывает помощь отшельнице.