Париж, 14 января, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Скандально известный «сатирический» французский журнал Charlie Hebdo опубликовал очередную карикатуру на трагические события — на этот раз в основу их «произведения» легла акция массового насилия в Кёльне. Одним из элементов карикатуры является утонувший мальчик, пишет французский журнал L'Express.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шарли

Карикатура изображает женщин, в ужасе убегающих от преследующих их мужчин с высунутыми языками. В углу «картины» — утонувший мальчик. Комментарий сверху представлен вопросом: «Каким бы стал Айлан, если бы вырос?»

Нижняя надпись выглядит так: «Любителем трогать ягодицы в Германии».

Таким образом, получается, что если бы ребёнок не утонул, то стал бы насильником.

Уточняется, что у мальчика есть прототип — трёхлетний Айлан Курди, утонувший при попытке добраться из Турции до греческого острова Кос вместе со своими родителями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 сентября семнадцать мигрантов утонули у побережья Турции, судно направлялось на греческий остров Кос, расположенный в Эгейском море.

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