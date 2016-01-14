Иркутск, 14 января, 2016, 09:11 — ИА Регнум. В Иркутске суд признал виновной дочь депутата городской думы Юлию Киселевой в ДТП с двумя погибшими, сообщает пресс-служба СКР по региону.

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Киселева приговорена к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Также ее лишили права управления транспортным средством на три года.

Обвинение ей было предъявлено по ч. 6 ст. 264 УК России (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

ДТП произошло 27 июля 2015 года. 26-летняя Юлия Киселева, управлявшая автомобилем Mercedes-Benz, выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и протаранила стоявший джип Toyota Highlander. От удара он отлетел на две другие иномарки. В результате аварии водитель и пассажир внедорожника скончались. Один из погибших был Альберт Соколов — начальник уголовного розыска отдела полиции № 4 УМВД по Иркутску.

Киселева (Есева) — дочь депутата думы Иркутска, главного врача городской больницы № 8 Жанны Есевой и главврача городской больницы № 10 Сергея Есева. Через два дня после аварии депутат написала заявление о прекращении полномочий, однако позже отозвала его, объяснив свое решение необходимостью выполнять обещания, данные избирателям.