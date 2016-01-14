Эр-Рияд, 14 января, 2016, 08:53 — ИА Регнум. 14 января лидер «Аль-Каиды» Айман аль-Завахири призвал совершать нападения на Саудовскую Аравию и её западных союзников в отместку за казнь 43 членов организации, сообщает Reuters со ссылкой на мониторинговую группу SITE США.

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В своем аудиообращении аль-Завахири, которому присягнули филиалы «Аль-Каиды» в регионе, призвал жителей Саудовской Аравии свергнуть правящую династию аль-Сауда. Он также призвал всех своих сторонников наносить удары по королевству и его западными союзникам.

«Разве не пришло время вам избавиться от прогнившего режима, который испортил вашу религию и вашу мирскую жизнь?» — обратился главарь террористов к гражданам Саудовской Аравии.

«Самой лучшей местью за ваших братьев станет удар по союзу сионистов и крестоносцев», — добавил он, обращаясь к своим последователям по всему миру.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января в Саудовской Аравии казнили 47 человек, осужденных за терроризм и подстрекательство к нему. В числе казненных был один из лидеров местной ячейки «Аль-Каиды» Фарис аз-Захрани, а также известный шиитский проповедник шейх Нимр ан-Нимр, которого приговорили к смерти ещё в 2014 году.