Мехико, 14 января, 2016, 08:12 — ИА Регнум. В грузовом трейлере недалеко от Мехико найдены 142 беженца из других стран Центральной Америки. Нелегальные мигранты собирались добраться до города Монтеррей, чтобы оттуда попасть в США, сообщает La Jornada.

fotoham.ru 3145 километровая Американо-Мексиканская стена

Полиция задержала четырёх человек, в том числе водителя и нескольких сопровождающих. Мексиканцев подозревают в причастности к нелегальной перевозке людей.

В Мексике развит нелегальный бизнес по доставке выходцев из стран Центральной Америки к границе с США. С каждого желающего попасть в Штаты местные дельцы берут несколько тысяч долларов, не гарантируя при этом пересечения границы, отмечают «Вести».