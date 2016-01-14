142 нелегальных мигранта найдены в трейлере в Мексике
Мехико, 14 января, 2016, 08:12 — ИА Регнум. В грузовом трейлере недалеко от Мехико найдены 142 беженца из других стран Центральной Америки. Нелегальные мигранты собирались добраться до города Монтеррей, чтобы оттуда попасть в США, сообщает La Jornada.
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3145 километровая Американо-Мексиканская стена
Полиция задержала четырёх человек, в том числе водителя и нескольких сопровождающих. Мексиканцев подозревают в причастности к нелегальной перевозке людей.
В Мексике развит нелегальный бизнес по доставке выходцев из стран Центральной Америки к границе с США. С каждого желающего попасть в Штаты местные дельцы берут несколько тысяч долларов, не гарантируя при этом пересечения границы, отмечают «Вести».