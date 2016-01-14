Москва, 14 января, 2016, 08:02 — ИА Регнум. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков и его жена Елена Батурина в день 25-й годовщины их бракосочетания обвенчались в церкви Рождества Богородицы. Храм находится на участке дома, хозяевами которого является семейная пара, передаёт НТВ.

domstoy.ru Кольца

Церемония прошла накануне, 13 января. Решение о венчании принято в связи с тем, что супруги хотят «быть вместе и на том свете».

Юрий Лужков — российский политический деятель, на протяжении 18 лет занимавший пост мэра Москвы.

В течение 9 лет был также сопредседателем Высшего совета партии «Единая Россия», из которой вышел сразу после отставки с поста мэра.