Москва, 14 января, 2016, 07:53 — ИА Регнум. Котировки нефти марки Brent на торгах 13 января упали ниже $30 долларов за баррель, обновив минимумы с февраля 2004 года, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE Futures.

goodfon.ru Нефтяные скважины

Цены на нефть достигли $29,95 за баррель. К 7:49 мск Brent выросла до $30,05 за баррель. По данным Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX), фьючерсы на легкую нефть марки WTI к этому времени выросли на 0,393%, до $30,56 за баррель.

Ранее Министерство энергетики США опубликовало данные о коммерческих запасах нефти в стране за неделю, завершившуюся 8 января. Они выросли на 0,2 млн баррелей — до 482,6 млн.