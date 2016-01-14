Благовещенск, 14 января, 2016, 08:44 — ИА Регнум. О том, как повлиял кризис на Амурскую область, какими способами с ним бороться и сколько Приамурью понадобиться времени, чтобы оправиться, корреспонденту ИА REGNUM рассказал декан экономического факультета Амурского государственного университета, кандидат экономических наук Олег Цепелев.

bigbigtown.org Заброшенный завод. Амурская область

ИА REGNUM: Лучше или хуже был 2015 год для экономики Амурской области и финансового положения ее жителей? Был ли кризис? Если да, то в чем он проявился?

Год был не лучше и не хуже, год был другим, непростым. Важной перспективой, которая открылась перед Амурской областью, стало включение отдельных инвестиционных проектов региона в перечень территорий опережающего социально-экономического развития. Несомненно, важным событием стало начало реализации на территории области крупного федерального проекта — магистральный газопровод «Сила Сибири», а также строительство крупнейшего в России и одного из самых больших в мире Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Это продолжение строительства космодрома «Восточный» и завершающие работы по строительству Нижне-Бурейской ГЭС. Это может дать толчок в развитии экономики Амурской области, позволит развивать и инфраструктурные, сопутствующие отрасли.

Но на сегодняшний день экономика региона безусловно испытывает кризисные процессы. Они проявляются в различных сферах и являются последствиями кризиса самой экономической системы страны. Внешнеторговый оборот товаров и услуг в Амурской области на протяжении последних трех лет снижается с 1,2 миллиарда долларов США в 2012 году до 891 миллиона долларов в 2014 г. Можно предположить, что такая же тенденция сохранилась и в 2015 году, учитывая девальвацию рубля, но, к сожалению, статистических данных за этот период пока нет.

Если говорить о финансовом положении жителей области, то каких-либо серьёзных изменений, касающихся именно данного региона, не было. Наметилась тенденция общего снижения уровня доходов населения, в том числе связанного со снижением курса национальной валюты. По данным Росстата, в октябре 2015 года реальная зарплата среднего россиянина уже сократилась на 10,9%. Несомненно, увеличение общего уровня цен (инфляция) также приведет к снижению покупательской способности граждан — за девять месяцев 2015 года, инфляция в Амурской области выросла на 15,9%.

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ИА REGNUM: Привели ли к каким-то реальным последствиям, как считаете, проблемы в экономике?

Реальные последствия современного кризиса можно будет оценить как минимум через три года. Когда появятся официальные статистические данные.

ИА REGNUM: Выйдет ли из кризиса (если он был) Приамурье в будущем году?

Кризис не то что был, он есть. Кризис системный и пройти фазу кризиса за один год не получится не у страны в целом, не у Амурской области. Нужны десятилетия.

ИА REGNUM: Станет ли лучше ситуация в экономике Амурской области в 2016 году? От чего это зависит?

К сожалению, экономическую ситуацию в нашей стране определяют внешние экономические и геополитические факторы. Стоимость энергоресурсов на мировых рынках, активность стран ОПЕК и США, санкции и другие процессы влияют на экономику нашей страны. И если экзогенные факторы не изменятся в лучшую сторону, то ожидать позитивных сдвигов в нашей стране пока не стоит. Кроме того, значительное снижение цен на энергоресурсы вынудит российское правительство принять новые антикризисные, шоковые меры, в том числе сокращать расходы государственного бюджета и, наверняка, сократить субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации. Если среднее значение стоимости нефти в федеральном бюджете заложено 50 долларов США за 1 баррель, то на начало года цена нефти URALS уже опустилась до 27 долларов США. Сокращение госбюджета, больше половины которого составляют нефтегазовые доходы, неизбежно. Учитывая, что Амурская область является традиционно депрессивным регионом, получающим значительную поддержку из федерального бюджета, а также имеющим большой государственный долг, в 2016 году следует ожидать определённые сложности с исполнением бюджета области по расходам. Без федеральной поддержки справиться с данной ситуацией региональным властям невозможно.

Несмотря на начавшиеся крупные инвестиционные проекты, не стоит ожидать быстрых позитивных сдвигов в Амурской области уже в 2016 году. Отдельные отрасли, связанные с экспортом продукции, в том числе экспорт сои, могут получить дополнительные финансовые ресурсы благодаря курсовой разнице — экспорт осуществляется в иностранной валюте, курс которой растет. В этих условиях другие предприятия, у которых соя используется в качестве сырья, корма и т.д. будут испытывать сложности, так как продавцы сои перестроятся на внешний рынок и достать сырьё по старым ценам уже не получится.

Кроме того, отечественные производители получают конкурентное преимущество по цене в сравнении с зарубежными аналогами, что может увеличить спрос на российскую продукцию и на внутреннем рынке. К примеру, Амурская область считается аграрным регионом и в современных условиях приобретать отечественную сельскохозяйственную технику и удобрения амурским предприятиям становится более выгодным, чем приобретать за рубежом, в том числе в Китае, несмотря на непосредственную границу.

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ИА REGNUM: А людям в 2016 году будет легче в экономическом плане?

Нужно быть реалистом в современных условиях. Большинство населения в современных условиях уже обеднело. Сравните, средняя заработная плата в Китае за 2014 год составляла 4,5 тысячи юаней в месяц, что при современном курсе 11,65 рубля за 1 юань составляет более 52 тысяч рублей (в России в 2014 году, по данным Росстата — 32 600 руб.). Выводы уже очевидны.

ИА REGNUM: Как можно решить экономические проблемы региона, есть ли какие-либо способы, как считаете?

Если экономические проблемы были и в более благоприятные периоды, то в кризисных условиях их решать ещё более тяжело и это потребует больших ресурсов. На сегодняшний день основная задача с наименьшими потерями пройти этот период суровых экономических условий. В дальнейшем следует определить вообще концепцию, общее направление в развитии региона с учётом сложившихся условий. Важно, чтобы начавшиеся крупные инвестиционные проекты не были приостановлены, и реализация их не затягивалась. Как никогда бережно, рачительно и эффективно нести свои расходы.

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