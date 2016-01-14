Москва, 14 января, 2016, 07:22 — ИА Регнум. В Москве Пресненский райсуд приговорил к семи годам девяти месяцам колонии строгого режима и 310 млн рублей штрафа бывшего заместителя руководителя департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны Александра Горшколепова, пишет «Коммерсантъ».

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После увольнения Евгении Васильевой (впоследствии осужденной) Горшколепов возглавил департамент. Вскоре бизнесмен из Екатеринбурга Андрей Князев подал заявление на чиновника, указав, что Горшколепов в течение 2013−2014 годов получил от него взятки за «общее покровительство» при заключении контрактов с подконтрольными ДИО подразделениями ОАО «Оборонсервис».

Всего 50-летний предприниматель заплатил около 37 млн рублей. Еще около 15 миллионов рублей чиновнику выплатили в качестве взяток руководители подразделений «Оборонсервиса» — ОАО «Красная Звезда» и ОАО «Агропром».

Горшколепов частично признал свою вину. С учетом признания и раскаяния обвиняемого разбирательство в Пресненском райсуде прошло в сокращенном варианте — следствие и военная прокуратура приняли условия обвиняемого и заключили с ним так называемое досудебное соглашение о сотрудничестве, которое и определило в дальнейшем порядок судопроизводства.