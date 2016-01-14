В столице Индонезии — серия взрывов
Джакарта, 14 января, 2016, 07:21 — ИА Регнум. Несколько взрывов прогремело 14 января в столице Индонезии — Джакарте, сообщает BBC.
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Антитеррористическое подразделение. Индонезия
Сообщается о жертвах среди населения: по разным данным, погибли от одного до шести человек.
Индонезийский Detik, ссылаясь на слова очевидцев, добавляет, что в Джакарте произошла серия из шести взрывов с интервалом в 2 минуты.
Согласно сообщению полиции в Twitter, один из взрывов произошел перед торговым центром — место ЧП оцеплено.