Джакарта, 14 января, 2016, 07:21 — ИА Регнум. Несколько взрывов прогремело 14 января в столице Индонезии — Джакарте, сообщает BBC.

lawyerstim.blogspot.com Антитеррористическое подразделение. Индонезия

Сообщается о жертвах среди населения: по разным данным, погибли от одного до шести человек.

Индонезийский Detik, ссылаясь на слова очевидцев, добавляет, что в Джакарте произошла серия из шести взрывов с интервалом в 2 минуты.

Согласно сообщению полиции в Twitter, один из взрывов произошел перед торговым центром — место ЧП оцеплено.