Красноярск, 14 января, 2016, 07:08 — ИА Регнум. Власти Красноярска отчитываются о работе, направленной на улучшение экологической ситуации в городе, которая обострилась в безветренную и морозную погоду. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, представители горадминистрации и Росприроднадзора провели рабочий выезд на территорию Енисейского ЦБК.

admkrsk.ru Дым от тлеющий опилок

Жалобы горожан на неприятный запах гари и едкого дыма начали поступать в администрацию города осенью прошлого года. В мэрии уточнили, что в основном обращались жители Ленинского района (ул. Джамбульская, ул. 2-ая Рейдовая, 26 Бакинских Комиссаров, Краснофлотская). Специалисты администрации города и представители пожарной охраны обнаружили, что запах распространяется с территории Енисейского ЦБК — на промплощадке предприятия находится большое количество тлеющих опилок. Ориентировочный объем накопленного топлива — порядка 100 тыс. кубометров.

Этот вопрос обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города.

«Заседание комиссии было проведено в декабре, по его результатам разработан ряд мероприятий — это постоянное наблюдение за состоянием площадки хранения опилок и обеспечение пожарной безопасности на данном участке территории завода. Вместе с тем, для определения способов ликвидации очага возгорания создана рабочая группа, в её состав вошли специалисты проектных организаций, научного сообщества, надзорных органов. Вчера, 12 января, главой города Красноярска было направлено письмо в адрес природоохранного прокурора с рекомендацией дать указание провести необходимые экологические замеры. Также по поручению Эдхама Шукриевича специалистами администрации совместно с представителями рабочей группы разрабатывается необходимая документация для проведения работ по ликвидации горения на площадке складирования древесных отходов с последующей рекультивацией», — прокомментировал первый заместитель главы города — руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.

Между тем, сложившуюся проблему пытаются решить и надзорные органы. «Проведены надзорные мероприятия в отношении природопользователя, возбуждены административные дела, выставлены определенные требования по устранению выявленных нарушений. Но, учитывая, что природопользователь игнорирует выполнение возложенных на него обязанностей, было принято решение совместно с администрацией города Красноярска принять меры по локализации. В последующем, думаю, мы будем принимать решение и меры, чтобы компенсировать затраты, которое понесло государство на устранение тех нарушений, которые допустил природопользователь», — сказал заместитель руководителя управления Росприроднадзора по Красноярскому краю Виталий Нетребко.

В мэрии рассказали, что тлеющие опилки, которые в настоящее время являются основным источником загрязнения воздуха, ранее сжигались в котельной предприятия. Однако котельная была остановлена. Из-за длительного хранения больших объемов опилок на открытом воздухе (с 2004 года) отходы подверглись естественному гниению и последующему возгоранию внутренних слоев. Собственником отходов является ООО «Енисейский ЦБК», предприятие находится в частной собственности и дважды объявлялось банкротом, последний раз с 21 мая прошлого года, рассказали в департаменте горхозяйства.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в связи с тяжелой экологической обстановкой мэр Эдхам Акбулатов заявил о возможности введения в городе режима чрезвычайной ситуации. Режим «черного неба» в Красноярске ввели с 1 января. Эксперты-экологи признают, что загрязнение атмосферы в краевом центре очень велико.