Якутск, 14 января, 2016, 06:59 — ИА Регнум. Вытрезвители нужны, чтобы медработники не тратили силы на тех, кого не нужно лечить, тем более, что часто освидетельствование пьяных превращается в эпопею. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал главврач Нерюнгринской центральной районной больницы Якутии Нюргун Степанов.

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«Вытрезвители, конечно, нужны, есть у нас такая проблема. Не больные пьяные — дополнительная и неоплачиваемая нагрузка на медиков. Сейчас сотрудники полиции, чтобы определить, нуждается ли пьяный человек в медицинской помощи или нет, всех подряд привозят в больницы, вызывают скорую помощь. Естественно, это дополнительная нагрузка на медиков, а у нас же в стране ввели одноканальное финансирование, и эти случаи не оплачиваются. В итоге медперсонал вместо того, чтобы лечить больных людей, должен освидетельствовать пьяных, это целая эпопея», — отметил он. По словам Нюргуна Степанова, на то, чтобы определить нуждаются ли пьяные в медицинской помощи, нужно время и силы, как физические, так и моральные.

«А им просто надо протрезветь, надо отлежаться, и раньше это делали в медветрезвиетлях. Хорошо, что у нас наркология есть, но круглосуточно врач не дежурит — в районе всего три нарколога», — также отметил главврач Нерюнгринской ЦРБ.

Напомним, член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился в Минздрав с просьбой поддержать идею формирования рабочей группы по разработке рекомендаций для создания медицинских вытрезвителей.

Поводом для обращения стал прецедент в белгородской больнице, когда врач Илья Зелендинов нанес сильный удар своему пациенту, который ударился головой и скончался на месте. По информации СМИ, причиной драки стало оскорбление медсестры пациентом. Инцидент был снят на видео и попал в интернет, вызвав широкий общественный резонанс.

«На видео отчетливо видно, что пациент находится в состоянии алкогольного опьянения, он объясняет медсестре, что употреблял спиртное в течение 16 дней. Очевидно, что человек, страдающий алкогольной зависимостью, может иметь психические расстройства и отклонения в нормах поведения. Помощь таким гражданам должны оказывать не в обычных больницах, где они вызывают лишь раздражение и нежелание с ними работать», — считает Султан Хамзаев.

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