Анкара, 14 января, 2016, 05:53 — ИА Регнум. Два человека погибли и ещё 22 пострадали в результате взрыва в городе Диярбакыре на юго-востоке Турции. Об этом сообщает британская телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на местные СМИ.

naijaaccess.blogspot.ru Взрыв

Как уточняется, начинённый взрывчаткой автомобиль взорвался возле здания полиции. Повреждены оказались также соседние жилые здания.

Известно, что в результате взрыва погибли женщина и ребёнок. Спасательная операция на месте происшествия в настоящее время продолжается.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок. Между тем, власти Турции обвинили в атаке боевиков Курдской рабочей партии.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря произошёл взрыв на площади Султанахмет в Самбуле, жертвами которого стали 10 человек, ещё 15 человек получили ранения разной степени тяжести.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что за взрывом стоял террорист-смертник из Сирии.