Вашингтон, 14 января, 2016, 05:36 — ИА Регнум. Представитель Минобороны США подполковник Мишель Балданса не исключила возможности предоставления военной помощи Украине в текущем году.

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«Министерство обороны остаётся в тесном контакте с нашими украинскими коллегами, чтобы определить наши дальнейшие шаги по сотрудничеству в оборонной сфере», — заявила Балданза агентству Sputnik, отвечая на вопрос о вероятности поставок вооружения Украине.

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Представитель министерства также напомнила, что Конгресс США выделил дополнительное финансирование Киеву по статье военной помощи на 2016 год.

Как передавало ИА REGNUM, 25 ноября президент США Барак Обама утвердил оборонный бюджет страны на 2016 финансовый год, предусматривающий возможность выделения до 300 млн долларов на оказание Украине «содействия в сфере безопасности и разведки».

Под этим подразумеваются в том числе и возможность поставок так называемого летального оружия, включая боеприпасы, беспилотники, противотанковые системы и миномёты.

19 декабря посольство Украины в США сообщило, что в новом законе США о бюджетных ассигнованиях на 2016 год значительно увеличена общая сумма расходов, которые предусмотрены для Украины. «Так, объём ассигнований Госдепартамента на необходимость помощи для Украины на 2016 финансовый год составит не менее 658 млн 185 тысяч долларов», — говорилось в сообщении.

Предполагается, что 250 млн из этой суммы будут выделены Украине через Минобороны США и могут быть направлены, в частности, на «проведение учений, предоставление военного оборудования, летального оружия оборонительного характера, логистическую поддержку, поставки и услуги, разведывательную поддержку для вооруженных сил и структур национальной безопасности Украины».