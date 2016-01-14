Новосибирск, 14 января, 2016, 04:58 — ИА Регнум. Новосибирские законодатели добились своего: с 1 января 2016 года изменился порядок расчета размера платы за сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Она больше не будет рассчитываться «с квадратного метра», как и требовали в своих обращениях в Госдуму РФ депутаты законодательного собрания Новосибирской области, сообщили ИА REGNUM в областном парламенте.

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С нового года услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами исключается из перечня работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и будет отнесена к коммунальным услугам. Изменится и порядок расчета размера платы за сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Если раньше она определялась исходя из площади помещения в многоквартирном доме, то теперь, согласно изменениям, вносимым федеральным законом, плата будет рассчитываться исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, которые будут утверждаться уполномоченными органами государственной власти субъектов РФ.

«С просьбой изменить систему оплаты сбора и вывоза твердых бытовых отходов мы обращались в Государственную думу буквально с момента принятия Жилищного кодекса, — отметил заместитель председателя комитета заксобрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Дмитрий Козловский. — И сейчас она, наконец, изменена. Вместо расчета с квадратных метров теперь будем платить с человека, то есть, исходя из числа людей, зарегистрированных в данной квартире».

Как считает Козловский, это важно для социально незащищенных категорий населения. «Примеров сколько угодно. Например, бабушка с дедушкой живут в двухкомнатной квартире. Дети давно выросли, разъехались, старикам и так-то за квартиру платить немало, так они еще и за отходы должны платить с «квадратного метра», как будто «квадраты» сорят. Это неправильно. Возможны, конечно, и другие ситуации. Например, в однокомнатной квартире прописана молодая семья из трех человек. Раньше платили определенную сумму — с квадратного метра, теперь они будут платить с человека. И это будет немножко подороже. Тем не менее, новый порядок — это справедливый и социальный принцип оплаты», — уверен законодатель.

По мнению Дмитрия Козловского, вступивший в силу с 1 января 2016 года федеральный закон об ужесточении наказания за несвоевременные платежи по жилищно-коммунальным услугам пойдет на пользу системе ЖКХ и не коснется добросовестных плательщиков. Наоборот, за квартиру они смогут заплатить без пени в течение месяца. Но уже через месяц за просрочку оплаты услуг ЖКХ будет начисляться пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки. Начиная с 91 дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты — пени будут уплачиваться в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ.

При этом, как ранее сообщало ИА REGNUM, с июля 2016 года в Новосибирской области вырастут тарифы на тепло, водоснабжение и водоотведение. Такое решение принял региональный департамент по тарифам. Так, на тепловую энергию, которая потребителям региона поставляет ОАО «Сибирская энергетическая компания», с 1 января 2016 года установлен тариф 1 144 рубля 34 копейки/Гкал, с 1 июля 2016 года — 1 184 рубля 39 копеек/Гкал. Плата за холодную воду, которая по городу Новосибирску поставляет МУП «Горводоканал», в первом полугодии 2016 года составит 15 рублей 94 копейки, по второму полугодию — 16 рублей 50 копеек; по водоотведению — 12 рублей 22 копейки в первом полугодии и 12 рублей 66 копеек во втором полугодии 2016 года.

Кроме того, планируется установить новый тариф и на электричество. По предварительным данным, во втором полугодии 2016 года он составит 2 рубля 42 копейки за кВт/ч, сейчас тариф — 2 рубля 34 копейки за киловатт.

Средний индекс изменений по региону составит 3,5%, по Российской Федерации — на уровне 4%.