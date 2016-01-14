Вашингтон, 14 января, 2016, 03:59 — ИА Регнум. В Вашингтоне не видят причин для официальных извинений перед Тегераном за инцидент с американскими военными катерами, оказавшимися в территориальных водах Ирана. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер.

Цитата из т/ф «Правосудие». реж Адам Аркин, Джон Эвнет, Питер Уэрнер, .... 2010 (6 сезонов) . США Шериф

По его словам, причиной инцидента стала техническая неисправность, и военные оказались в иранских территориальных водах ненамеренно. «Вопрос был урегулирован дипломатическим путём, что всегда является идеальным вариантом», — сказал Тонер.

При этом представитель Госдепартамента отметил, что в прессе появился ряд сообщений, из которых «сложилось впечатление, что правительство США извинилось перед правительством Ирана». «Могу однозначно заявить, что это не так», — подчеркнул он.

Отметим, ранее в Тегеране сообщали, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, связавшись с госсекретарём США, занял «жесткую позицию» в разговоре и потребовал от США извинений, так как моряки вошли в территориальные воды республики.

Как передавало ИА REGNUM, 12 января в эфире иранского телеканала ИРИНН командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али Фадави заявил, что патрульные службы Корпуса задержали 10 американских военнослужащих.

Выяснилось, что два катера ВМС США зашли в иранские территориальные воды по ошибке из-за неполадки в навигационном оборудовании. Американские катера оказались в трех милях от острова Фарси в Персидском заливе, в территориальных водах Ирана.

Примечательно, что никакого сопротивления американские военные не оказали и сразу же сдались патрульной службе Корпуса стражей исламской революции, после чего были доставлены на остров Фарси. На следующий день американские военнослужащие были освобождены.