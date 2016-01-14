Кишинёв, 14 января, 2016, 03:41 — ИА Регнум. Большинство, сформированное в парламенте Молдавии под эгидой Демпартии, считает необоснованным решение президента Николая Тимофти отклонить кандидатуру олигарха Владимира Плахотнюка на пост премьера страны и намерено повторно предложить ее президенту. Об этом говорится в заявлении коалиции, текст которого поступил 13 января в редакцию ИА REGNUM.

autorecambiosalboran.com Болты

Авторы заявления выразили беспокойство в связи с ситуацией, которая может сложиться в социальной, экономической и политической сферах в случае продления политического кризиса. «В этом контексте, мы подтверждаем нашу поддержку кандидатуре Владимира Плахотнюка на пост премьер-министра», — говорится в документе.

Напомним, президент Молдавии Николай Тимофти отклонил кандидатуру первого зампреда Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка, выдвинутую Демократической партией на должность премьер-министра страны. Тимофти аргументировал это существованием «веских подозрения в том, что господин Владимир Плахотнюк не соответствует необходимым критериям честности для его назначения кандидатом на должность премьер-министра».

В этой связи президент предложил парламентскому большинству найти другого кандидата на должность премьер-министра и представить его президенту до полудня 14 января. В конце декабря Конституционный суд Молдавии постановил, что в случае документально подтвержденного создания парламентского большинства президент должен выдвинуть предложенного данным большинством кандидата в премьеры.