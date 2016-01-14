Кито, 14 января, 2016, 03:38 — ИА Регнум. Власти Эквадора намерены сотрудничать со Швецией по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо, сообщает портал Vistazo.

futurezone.at Ассанж в посольстве Эквадора в Лондоне

«Мы будет со шведскими правоохранителями, чтобы они могли взять у него показания на территории посольства», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, что Швеция и Эквадор после нескольких месяцев переговоров в середине декабря подписали договор о правовой помощи по уголовным делам, который значительно облегчает возможность допроса основателя WikiLeaks, находящегося в посольстве Эквадора в Лондоне уже несколько лет. Сам Ассанж согласился дать показания прокуратуре Швеции ещё в апреле прошлого года. 13 января стало известно, что в генпрокуратуру Эквадора поступил официальный запрос от шведского министерства юстиции.

Как сообщало ИА REGNUM, Джулиан Ассанж стал известен в 2010 году — после того, как портал WikiLeaks опубликовал конфиденциальную переписку Госдепартамента США. С июня 2012 года основатель разоблачительного ресурса находится в Лондоне, на территории посольства Эквадора, предоставившего ему политическое убежище.

Власти Швеции обвиняют Ассанжа в преступлениях сексуального характера. Верховным судом Великобритании вынесено постановление о выдаче его Стокгольму. Основатель WikiLeaks полагает, что оттуда его могут передать властям США, где ему может грозить смертная казнь.