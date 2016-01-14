Эквадор готов к сотрудничеству со Швецией по делу Джулиана Ассанжа
Кито, 14 января, 2016, 03:38 — ИА Регнум. Власти Эквадора намерены сотрудничать со Швецией по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо, сообщает портал Vistazo.
«Мы будет со шведскими правоохранителями, чтобы они могли взять у него показания на территории посольства», — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Напомним, что Швеция и Эквадор после нескольких месяцев переговоров в середине декабря подписали договор о правовой помощи по уголовным делам, который значительно облегчает возможность допроса основателя WikiLeaks, находящегося в посольстве Эквадора в Лондоне уже несколько лет. Сам Ассанж согласился дать показания прокуратуре Швеции ещё в апреле прошлого года. 13 января стало известно, что в генпрокуратуру Эквадора поступил официальный запрос от шведского министерства юстиции.
Как сообщало ИА REGNUM, Джулиан Ассанж стал известен в 2010 году — после того, как портал WikiLeaks опубликовал конфиденциальную переписку Госдепартамента США. С июня 2012 года основатель разоблачительного ресурса находится в Лондоне, на территории посольства Эквадора, предоставившего ему политическое убежище.
Власти Швеции обвиняют Ассанжа в преступлениях сексуального характера. Верховным судом Великобритании вынесено постановление о выдаче его Стокгольму. Основатель WikiLeaks полагает, что оттуда его могут передать властям США, где ему может грозить смертная казнь.