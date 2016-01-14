Петропавловск-Камчатский, 14 января, 2016, 03:16 — ИА Регнум. Полиция и ФСБ на Камчатке выясняют, кто выловил восемь кречетом, изъятых оперативниками накануне у 42-летнего жителя города Елизово. Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в МВД региона, сам мужчина утверждает, что не ловил птиц, поэтому ищут тех, от кого он их получил для дальнейшей продаже.

http://djugdjur.ru Кречет

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Сообщается, что мужчина был задержан в районе 28-го километра трассы Петропавловск — Мильково. «Он шел по проселочной дороге. У оперативников была информация об этом человеке, они его задержали. Кроме птиц у него в сумке находились и орудия лова. Сейчас возбуждено и расследуется дело», — добавили в полиции.

Все изъятые кречеты переданы специалистам агентства по охране животного мира. Если они здоровы, то кречетов выпустят на волю, если нет — оставят в центре реабилитации для лечения.

На Камчатке часто задерживают браконьеров, занимающихся ловлей кречетов. Некоторых ловят уже в аэропорту, куда они приезжают с птицами в сумках. Выловленные на полуострове кречеты высоко ценят в странах Ближнего Востока, где за хорошую особь местные любители соколиной охоты готовы отдать десятки тысяч долларов.