Москва, 14 января, 2016, 02:53 — ИА Регнум. Заявление постоянного представителя Евросоюза в России Вигаудаса Ушацкаса о том, что Москва и Брюссель обсуждают отмену санкций, не соответствует действительности. Об этом сообщила в на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Никакого «диалога» с Россией не только не ведётся, но эта тема ни разу не поднималась в ходе двусторонних или многосторонних встреч. Так как невозможно в формате «диалога» одним обсуждать снятие того, что введено другими под давлением третьих», — написала Захарова.

Представитель МИД России предложила обратиться к тексту Минских соглашений, подчеркнув, что в документе «нет ни слова о санкциях», а также напомнила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в своих выступлениях уже «неоднократно заявлял, что обсуждение условий снятия санкций не ведётся, так как не мы их вводили, вводил их Евросоюз под нажимом США, и это проблема не России, а тех, кто всё это придумал».

По мнению Захаровой, Ушацкас, «возможно, делает хорошую мину при известной игре». «Очень может быть, ЕС и хочет вести переговоры с Россией по отмене санкций (ибо сколько можно европейцам вредить самим себе), только кто же ему из-за океана разрешит. Поэтому не стоит выдавать желаемое за действительное: после отречения от суверенитета в принятии решений по международной повестке нечего на зеркало пенять», — заключила представитель МИД.

Как передавало ИА REGNUM, постпред Евросоюза в России Вигаудас Ушацкас 13 января заявил, что обсуждение вопроса об отмене санкций в отношении России «ведётся через разные рабочие группы по Минскому соглашению». «И когда стороны, которые подписали Минские соглашения, полностью выполнят их, тогда уже решение будет приниматься», —сказал он.