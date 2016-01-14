Северный Кавказ может стать кадровым донором для Дальнего Востока
Владивосток, 14 января, 2016, 03:12 — ИА Регнум. Рынок труда на Дальнем Востоке кардинально изменится в ближайшие пять лет. Основным вектором перемен станет развитие внутренней трудовой миграции: регионы с избыточным населением будут связывать с теми регионами, где наблюдается кадровый голод. Одним из доноров для ДФО, куда до 2020 планируется привлечь более 50 тысяч работников, может стать Северный Кавказ, сообщает корреспондент ИА REGNUM
В ходе Гайдаровского форума-2016 заместитель главы Минвостокразвития Сергей Качаев заявил, что отпечаток на рынок труда Дальнего Востока накладывает то, что при численности населения в 6,2 миллиона человек и естественном приросте за счет миграции число жителей все равно сокращается.
Однако до 2020 года макрорегион потребует более 50 тысяч работников, с учетом членов семей предполагается переезд свыше 100 тысяч человек. В связи с этим Качаев уверен, что в регионы ДФО необходимо активней привлекать специалистов из тех субъектов страны, где рабочей силы в избытке.
«В ближайшие пять лет рынок труда кардинально изменится. Нам необходимо к этому готовиться. Минтрудом создана программа трудовой мобильности, в которой участвуют 5 дальневосточных регионов. Сами регионы модернизируют свои службы занятости», — заявил представитель Минвостокразвития.
Аналогичную схему решения проблемы кадрового голода в рамках форума предложил и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. По его словам, специалистов с самого начала необходимо готовить по модели развития внутренней трудовой миграции.
«Северный Кавказ мог бы выступить одним из доноров для Дальнего Востока. Например, в советское время многие проекты в Западной Сибири реализовывались с привлечением специалистов из Северного Кавказа», — отметил спикер.