Владивосток, 14 января, 2016, 03:12 — ИА Регнум. Рынок труда на Дальнем Востоке кардинально изменится в ближайшие пять лет. Основным вектором перемен станет развитие внутренней трудовой миграции: регионы с избыточным населением будут связывать с теми регионами, где наблюдается кадровый голод. Одним из доноров для ДФО, куда до 2020 планируется привлечь более 50 тысяч работников, может стать Северный Кавказ, сообщает корреспондент ИА REGNUM

Советская морская авиация на Дальнем Востоке. Август 1945 года

В ходе Гайдаровского форума-2016 заместитель главы Минвостокразвития Сергей Качаев заявил, что отпечаток на рынок труда Дальнего Востока накладывает то, что при численности населения в 6,2 миллиона человек и естественном приросте за счет миграции число жителей все равно сокращается.

Однако до 2020 года макрорегион потребует более 50 тысяч работников, с учетом членов семей предполагается переезд свыше 100 тысяч человек. В связи с этим Качаев уверен, что в регионы ДФО необходимо активней привлекать специалистов из тех субъектов страны, где рабочей силы в избытке.

«В ближайшие пять лет рынок труда кардинально изменится. Нам необходимо к этому готовиться. Минтрудом создана программа трудовой мобильности, в которой участвуют 5 дальневосточных регионов. Сами регионы модернизируют свои службы занятости», — заявил представитель Минвостокразвития.

Аналогичную схему решения проблемы кадрового голода в рамках форума предложил и министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. По его словам, специалистов с самого начала необходимо готовить по модели развития внутренней трудовой миграции.

«Северный Кавказ мог бы выступить одним из доноров для Дальнего Востока. Например, в советское время многие проекты в Западной Сибири реализовывались с привлечением специалистов из Северного Кавказа», — отметил спикер.