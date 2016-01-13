Ташкент, 14 января, 2016, 01:27 — ИА Регнум. Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов направил послание с выражением глубоких соболезнований президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с террористическим актом 12 января в Стамбуле, приведшим к человеческим жертвам. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Узбекистана.

turoboz.ru Султанахмет. Главная площадь Стамбула

В послании на имя канцлера ФРГ Ангелы Меркель узбекистанский лидер передал «искренние слова сочувствия родным и близким погибших в результате террористической атаки в Стамбуле граждан Германии».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел утром 12 января в районе площади Султанахмет, в то время когда там находилась группа туристов. По данным властей, десять человек погибли, 15 ранены, большинство жертв — иностранцы.

Президент Турции заявил, что взрыв совершил террорист-смертник из Сирии. Власти Турции ввели запрет на публикацию в СМИ информации о теракте в Стамбуле. По данным МИД ФРГ, во время теракта погибли восемь граждан Германии.