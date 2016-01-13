Москва, 14 января, 2016, 01:25 — ИА Регнум. Генпрокуратуру России просят проверить 380 интернет-ресурсов на наличие пропаганды терроризма, межнациональной ненависти и вражды. С соответствующим письмом в ведомство обратился первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев, пишет 14 января газета «Известия».

soundset.hr Уличные беспорядки

По словам Григорьева, за последний месяц в Общественную палату поступило свыше 3,2 тысячи жалоб от граждан на сайты, содержащие экстремистские материалы.

В основном, как сообщается, пользователи жалуются на социальные сети «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Google+. В список попал также мессенджер Telegram.

Согласно данным Общественной палаты, на страницах некоторых из этих ресурсов содержатся инструкции по организации террористических актов и массовых беспорядков.

По предварительному заключению, примерно на 60% интернет-страниц, жалобы на которые поступали от пользователей, содержались призывы к терроризму и пропаганда запрещённых в России экстремистских организаций «Исламское государство», «Имарат Кавказ», «Ахрар аш-Шам», «Фронт ан-Нусра».