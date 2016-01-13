Москва, 14 января, 2016, 00:58 — ИА Регнум. Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама в ходе телефонного разговора 13 января сошлись во мнении, что в случае подтверждения информации об испытании водородной бомбы КНДР должна последовать жёсткая международная реакция. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Matt Paish Пхеньян, КНДР

«Если данный факт подтвердится, то это явилось бы грубым нарушением соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и не должно остаться без жесткой международной реакции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Владимир Путин также «подтвердил неизменную позицию России в пользу дипломатического урегулирования корейской проблемы». «Во избежание дальнейшего обострения обстановки российский лидер высказался за то, чтобы все заинтересованные страны сохраняли максимальную выдержку и не предпринимали действий, способных стимулировать военную эскалацию в Северо-Восточной Азии», — отмечает пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января центральное телевидение КНДР заявило в спецвыпуске об успешных испытаниях водородной бомбы, отметив, что обладание водородным оружием стало для страны «историческим событием». Ранее в тот же день Геологическая служба США зафиксировала на территории страны в провинции Северный Хамгионг землетрясение магнитудой 5,1.

Действия Пхеньяна вызвали критику со стороны ряда стран и международных организаций. 10 января стало известно, что с американской базы на острове Гуам в Тихом океане в Южную Корею был переброшен стратегический бомбардировщик В-52, способный нанести ядерный удар. Позднее появилась информация, что США также могут перебросить в Южную Корею атомный авианосец «Рональд Рейган», который базируется в Японии.

Тем временем аналитики назвали подделкой видео, на котором запечатлён пуск баллистической ракеты с подводной лодки. Соответствующий вывод был сделан в докладе калифорнийского аналитического Центра изучения вопросов нераспространения ядерного оружия имени Джеймса Мартина при институте Миддлбери.

В свою очередь военные Южной Кореи полагают, что КНДР отредактировала видео и использовала материалы с запуска ракеты 2014 года.