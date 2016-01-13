Степанакерт, 14 января, 2016, 00:52 — ИА Регнум. 13 января в здании министерства культуры и по делам молодёжи Нагорно-Карабахской Республики в городе Шуши состоялось награждение победителей проведённых в минувшем году вторых республиканских конкурсов «Арцахское искусство ковроделия» и «Родословное древо», а также организованного впервые конкурса-олимпиады «Национальный танец». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте.

В конкурсах приняли участие как граждане НКР, так и иностранцы.

В конкурсе ковроделия, проходившем по 3 номинациям — ковёр, карпет (безворсовый ковёр) и вышивка, приняли участие 34 человека, представившие 41 работу. В указанных номинациях победили соответственно Ирина Каграманян, Ирэн Теванян и Лусине Джулфаян (армянка сирийского происхождения). Примечательно, что в номинации вышивка второе место также досталось сирийской армянке — Анжел Карапетян.

Конкурс-олимпиада по танцам прошёл в номинациях «Попурри», «Сасна Кочари»и «Ярхушта». В них приняли участие 23 школьные группы, включающие в себя 313 человек. В группе «А» первое место поделили средняя школа села Тог Гадрутского района и средняя школа № 2 города Чартар. В группе «Б» победила военно-спортивная гимназия имени Христофора Иваняна.

В конкурсе «Родословное древо» первое место было присуждено Славе Сагсяну с работой «Родословная Севунц». Надо отметить, что 2-е место досталось жительнице Ростова-на-Дону Ануш Есаян за исследование родословной Есаянов.

Победители конкурсов удостоились дипломов, кубков, компьютеров, ноутбуков, музыкальных центров, принтеров, а также денежных призов.

В жюри входили опытные в своих сферах специалисты, в том числе из Армении. Спонсорами конкурсов выступили как местные, так и иностранные организации и отдельные благотворители.

Подобные конкурсы, по словам организаторов, способствуют сохранению и распространению национальной культуры, содействуют формированию заинтересованного и заботливого отношения общества к национальным традициям и обычаям.