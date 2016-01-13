Москва, 14 января, 2016, 00:04 — ИА Регнум. Один из профсоюзов сотрудников Московского метрополитена имени Ленина подтвердил подлинность коллективного письма в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина, в котором сказано о серьезных нарушениях при ремонте сооружений метрополитена. Об этом сегодня, 13 января заявил журналистам лидер профсоюза работников московской подземки Николай Гостев.

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Стоит отметить, что глава другого профсоюза московского метрополитена Николай Никольский ранее заявил, что письмо писали не работники метрополитена, а изложенные в нем сведения недостоверны.

Напомним, ранее сегодня в СМИ появилась информация, что сотрудники московского метрополитена написали Путину анонимное письмо. В нем сказано, что ремонтные работы в метро проводятся со множеством нарушений. Остановка работы подземки во время ремонта не имеет смысла, кроме того в метрополитене проводится проверка ФСБ.

Администрация московского метрополитена уже назвала клеветой и провокацией этой письмо и обратилось в правоохранительные органы для установления его авторов.

Однако Гостев заявил, что профсоюз работников метрополитена, который он представляет, поддерживает точку зрения, изложенную в письме.

«Письмо эмоциональное, фактов маловато. Новое руководство совсем забывает о работниках и о безопасности пассажиров. Письмо похоже на крик души. Кадровая политика плохая, запчастей нет, слишком много заместителей начальника с большими зарплатами, которые в общем-то не профессионалы своего дела», — сказал Гостев.

Председатель другого профсоюза Никольский утверждает, что авторы письма вовсе не сотрудники метрополитена. По его мнению, анонимность письма указывает на то, что оно носит преднамеренный провокационный характер.