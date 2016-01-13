Минск, 13 января, 2016, 22:24 — ИА Регнум. Спецслужбы Белоруссии собрали материалы на 24 граждан постсоветской республики, принявших участие в боевых действиях на территории Украины и Новороссии. Об этом было заявлено 13 января в вечернем выпуске новостей гостелевидения Белоруссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Власти Белоруссии намерены дать правовую оценку действиям и тех, кто отметился в составе карательных батальонов, и тех, кто сражался в составе народного ополчения Донецкой и Луганской народных республик. Некоторые из подозреваемых граждан Белоруссии до сих пор находятся на территории Украины. В числе последних начальник отдела ГУБОПИК МВД Белоруссии Александр Азаров назвал Даниила Ляшука (он же Даниял Аль-Такбир, он же «Моджахед»), находящегося под арестом в Киеве. Ляшук как боевик карательного батальона «Торнадо» отметился действиями насильственного характера в отношении мирного населения.

Азаров сообщил гостелевидению подробности задержания 11 января в Минске белоруса, воевавшего на стороне Новороссии. По словам представителя ГУБОПИК МВД Белоруссии, у бывшего ополченца изъяты документы «ЛНР и ДНР, подтверждающее его участие в боевых действиях на территории Украины, а также нашивки «Новороссия», «Батальон «Восток» и другие документы».

В телеэфире была продемонстрирована медаль «За боевые заслуги» и наградные документы. Имя задержанного не названо. По всей видимости, в Следственный комитет Белоруссии поступят материалы и на данного гражданина, однако будут ли заведены уголовные дела и по каким статьям — пока не известно.

Напомним, 12 января начальник пресс-службы УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Сергей Дученко сообщил корреспонденту ИА REGNUM о задержании в Минске гражданина Белоруссии, находившегося в розыске. «В ходе проведения розыскных мероприятий гражданина, уклонявшегося от уплаты алиментов, он был задержан на территории Минска. Когда его доставили в Пружаны, то при досмотре были обнаружены награды. Гражданин пояснил, что находился на Украине и участвовал в боевых действиях», — сказал Дученко. в тот же день начальник УВД Брестского облисполкома генерал-майор милиции Фёдор Балейко заявил, что задержанный 11 января в Минске 35-летний гражданин — не первый житель Брестской области, в отношении которого имеются подозрения в участии в боевых действиях на территории Донбасса.

До этого, 25 ноября 2015 года на железнодорожном вокзале в Минске был задержан 28-летний житель белорусского города Новополоцк, который был одет в бронежилет и вёл себя необычно, чем и привлёк внимание милиционеров. Согласно официальному сообщению МВД, у задержанного были изъяты оружие, взрывчатка, флаг запрещенного в России украинского бандформирования «Правый сектор», электронная аппаратура и два паспорта. По информации МВД, белорус прибыл с Украины и имел справку об участии в боевых действиях. О суде над ним ничего не известно.