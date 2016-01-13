Москва, 13 января, 2016, 21:45 — ИА Регнум.

Первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Алексей Лихачев заявил, что из-за западных санкций российская экономика потеряла в 2015 году 1,5% ВВП. Об этом он заявил журналистам сегодня, 13 января, на Гайдаровском форуме.

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В ходе открытой дискуссии под названием «Россия и Европа: экономические перспективы» в рамках Гайдаровского форума Лихачев коснулся темы экономического ущерба для Российской Федерации и стран Европейского союза от взаимных санкций.

Лихачев заявил, что МЭР оценивает убытки от введенных санкций, ответных мер в €40 млрд в 2014 году и €50 млрд в 2015 году для Европейского союза.

Россия за 2015 год от евросоюзных санкций понесла убытки в размере €25 млрд, это почти %1,5 ВВП.

Ранее сегодня, постоянный представитель Европейского союза в Российской Федерации Вигаудас Ушацкас заявил, что Москва и Брюссель обсуждают отмену санкций ЕС в отношении РФ. Однако, ЕС снова увязывает снятие санкций с России с выполнением Минских соглашений, которые подписывала украинская сторона и народные республики Донбасса.