Голливуд: русские — похотливые, жестокие и циничные скоты
Лос-Анджелес, США, 15 января, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Создаваемый в американском кинематографе образ русских — как скотов, не заслуживающих человеческого отношения, наглядно подтверждает русофобию американского политикума и нежелание видеть в России полноправного партнера.
Постоянный автор ИА REGNUM Михаил Демурин посмотрел современное американское кино, сравнил его с кинематографом времен союзничества США и СССР в борьбе с фашизмом, и пришел к выводу, что про партнеров такое кино не снимают.
Разгромив в холодной войне СССР, американский правящий класс не без оснований решил, что теперь для него ничего невозможного нет. И активно в меру своего понимания начал перестраивать мир.
Но вызванное разгромом врага опьянение несколько оторвало «американских парней» от реальности. И 2016 год мир встречает экономическим кризисом, разгулом радикальных квазигосударств и пожарами войн в Африке и на Ближнем Востоке.
И вот опять в американском кино появились «русские», вызывающие самые отвратительные чувства и вполне достойные употребляемого в этом же кино определения «свиньи».
Непонятным остается только одно, почему российские закупщики фильмов и сериалов предпочитают всего этого не замечать?
Подробности читайте здесь: Россия и США: установка на «союз» или образ врага?
Все статьи автора: Михаил Демурин