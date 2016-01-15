Лос-Анджелес, США, 15 января, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Создаваемый в американском кинематографе образ русских — как скотов, не заслуживающих человеческого отношения, наглядно подтверждает русофобию американского политикума и нежелание видеть в России полноправного партнера.

Цитата из к/ф «Встреча на Эльбе». реж. Григорий Александров. 1949. СССР Послевоенная Германия. Советские военные обнаруживают и раскрывают нацистский заговор, организованный американцами

Постоянный автор ИА REGNUM Михаил Демурин посмотрел современное американское кино, сравнил его с кинематографом времен союзничества США и СССР в борьбе с фашизмом, и пришел к выводу, что про партнеров такое кино не снимают.

Разгромив в холодной войне СССР, американский правящий класс не без оснований решил, что теперь для него ничего невозможного нет. И активно в меру своего понимания начал перестраивать мир.

Но вызванное разгромом врага опьянение несколько оторвало «американских парней» от реальности. И 2016 год мир встречает экономическим кризисом, разгулом радикальных квазигосударств и пожарами войн в Африке и на Ближнем Востоке.

И вот опять в американском кино появились «русские», вызывающие самые отвратительные чувства и вполне достойные употребляемого в этом же кино определения «свиньи».

Непонятным остается только одно, почему российские закупщики фильмов и сериалов предпочитают всего этого не замечать?

Подробности читайте здесь: Россия и США: установка на «союз» или образ врага?

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