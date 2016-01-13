Севастополь, 13 января, 2016, 20:43 — ИА Регнум. Севастополь, в отличие от Крыма, не рассматривал Новороссию как регион, который воспользуется его примером и станет частью России. Об этом 13 января в Севастополе заявил директор Института стран СНГ Константин Затулин, представляя итоги социологического исследования в рамках проекта «Новейшая народная история Крыма».

Александр Дейнека. Оборона Севастополя. 1942

Затулин обратил внимание на специфику, говорящую об исключительной обособленности Севастополя от Украины на момент референдума 18 марта 2014 года. По его словам, в ответе на вопрос о мотивах голосования на референдуме среди предложенных мотивов был такой: «дать пример основной Украине и Новороссии и позвать ее за собой». Этот мотив выделили 12,9% жителей Республики Крым и всего 1% жителей города Севастополя.

«То есть Севастополь настолько чувствовал себя отдельным от Украины, что даже мысли о том, что голосуя за присоединение к России, мы даем пример кому-то еще на Украине — это людей не в такой степени волновало, как в Крыму, — отметил Затулин. — В Крыму считали, что это начало какого-то процесса на Украине: сначала Крым, потом Донбасс. А здесь, в Севастополе, на этот счет иллюзий и желаний таких не было».

Кроме этого, опрос выявил разное отношение к персоналиям или истории флота: например, командующего ЧФ лучше знают в Севастополе, чем в Крыму. Но тут всё очевидно.

Также опрос показал, что у севастопольцев более отложенные во времени ожидания в улучшении жизни, жители города «более скептически оценивают реальность». Крымчане же видят улучшения в более близкой перспективе, и у них более оптимистичное настроение.

Политолог Евгений Копатько отметил «разительное отличие между крымским и севастопольским восприятием»: у крымчан больше ожиданий и надежд на запуск Керченского моста. Кроме того, для севастопольцев показатель возможности жить и работать в России составляет 9,3%, а для крымчан 24%.

«Возможно, это связно с тем, что в Севастополе больше людей «работали» в России, имея в виду моряков Черноморского флота», — добавил Затулин.

Опрос был проведен в ноябре 2015 года, всего было опрошено 2000 человек: 1600 в Крыму и 400 в Севастополе. В анкете около 60 вопросов, причем они носили как исторический, так и современный характер.