Севастополь не видел в присоединении к России пример для Новороссии
Севастополь, 13 января, 2016, 20:43 — ИА Регнум. Севастополь, в отличие от Крыма, не рассматривал Новороссию как регион, который воспользуется его примером и станет частью России. Об этом 13 января в Севастополе заявил директор Института стран СНГ Константин Затулин, представляя итоги социологического исследования в рамках проекта «Новейшая народная история Крыма».
Затулин обратил внимание на специфику, говорящую об исключительной обособленности Севастополя от Украины на момент референдума 18 марта 2014 года. По его словам, в ответе на вопрос о мотивах голосования на референдуме среди предложенных мотивов был такой: «дать пример основной Украине и Новороссии и позвать ее за собой». Этот мотив выделили 12,9% жителей Республики Крым и всего 1% жителей города Севастополя.
«То есть Севастополь настолько чувствовал себя отдельным от Украины, что даже мысли о том, что голосуя за присоединение к России, мы даем пример кому-то еще на Украине — это людей не в такой степени волновало, как в Крыму, — отметил Затулин. — В Крыму считали, что это начало какого-то процесса на Украине: сначала Крым, потом Донбасс. А здесь, в Севастополе, на этот счет иллюзий и желаний таких не было».
Кроме этого, опрос выявил разное отношение к персоналиям или истории флота: например, командующего ЧФ лучше знают в Севастополе, чем в Крыму. Но тут всё очевидно.
Также опрос показал, что у севастопольцев более отложенные во времени ожидания в улучшении жизни, жители города «более скептически оценивают реальность». Крымчане же видят улучшения в более близкой перспективе, и у них более оптимистичное настроение.
Политолог Евгений Копатько отметил «разительное отличие между крымским и севастопольским восприятием»: у крымчан больше ожиданий и надежд на запуск Керченского моста. Кроме того, для севастопольцев показатель возможности жить и работать в России составляет 9,3%, а для крымчан 24%.
«Возможно, это связно с тем, что в Севастополе больше людей «работали» в России, имея в виду моряков Черноморского флота», — добавил Затулин.
Опрос был проведен в ноябре 2015 года, всего было опрошено 2000 человек: 1600 в Крыму и 400 в Севастополе. В анкете около 60 вопросов, причем они носили как исторический, так и современный характер.