Ростов-на-Дону, 13 января, 2016, 20:34 — ИА Регнум. Инфляция в Ростовской области по итогам 2015 года составила 12,1%. При этом продукты питания подорожали за прошедшие 12 месяцев на 13,8%. Об этом ИА REGNUM 13 января заявили в Ростовстате.

Подсолнух

Больше всего за прошедший год на Дону подорожало растительное масло — на 31,2%, макаронные изделия, рыба и морепродукты — 18,8%, хлеб и хлебобулочные изделия — на 16,3%. Кроме того, выросли в цене овощи — на 13,3%, молоко и молочные продукты — на 12,9%, яйца куриные — на 9,6%. При этом заработные платы остались практически неизменны, в некоторых организациях обещают сокращения в наступившем 2016-м.

Также в 2015 году горячительные напитки подорожали на 12,3%, непродовольственные товары — на 14,8%, платные услуги — на 6,1%.

Что касается услуг, то за год более всего подорожали услуги дошкольного воспитания (22,4%), страхования (на 18,5%), зарубежного туризма (на 14,2%). Также возросли в цене услуги организаций культуры (7,3%), медицинские (7,1%), пассажирского транспорта (5,8%), образования (5,4%), ЖКХ (5%), связи (2,8%), санаторно-оздоровительные (2,3%).

Из непродовольственных товаров в прошлом году более всего подорожали телерадиотовары (на 25,6%), табак (на 24,9%), моющие и чистящие средства (на 22,4%). Цена на медикаменты поднялась на 19,8%, стройматериалы — на 8,3%, бензин — на 4,9%.

Напомним, что по итогам 2015 года власти региона прогнозировали, что уровень инфляции составит 15,8%. По итогам первого полугодия инфляция составила 16,1%.