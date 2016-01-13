Москва, 13 января, 2016, 20:11 — ИА Регнум. Телекоммуникационная компания «Мегафон» обвиняет телекоммуникационную компанию МТС в копировании дизайна своих продуктов. Об этом сегодня, 13 января, сообщила журналистам директор по правовым вопросам и GR компании «Мегафон» Анна Серебряникова.

Пасхальные яйца

В СМИ появилась информация, что в магазинах сети «Телефон.ру», которая по неподтвержденным данным принадлежит МТС, продают не только sim-карты в традиционных для МТС упаковках в красных тонах, но и в упаковках зеленого цвета, которые использует «Мегафон».

Журналисты посетили один из магазинов «Телефона.ру» и подтвердили, что там действительно продаются тарифы с дизайном упаковок, похожими на дизайн других операторов, в частности «Мегафон» и «Билайн».

Теперь в «Мегафоне» планируют 14 января подать жалобу в Федеральную антимонопольную службу. Также возможен иск за незаконное использование товарного знака.

Как заявили ИА REGNUM в пресс-службе МТС, «главное, что пользователь, подписывая контракт при покупке сим-карты, видит, к какому оператору он подключается».