Москва, 13 января, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Постоянный представитель Европейского союза в Российской Федерации Вигаудас Ушацкас заявил, что Москва и Брюссель обсуждают отмену санкций ЕС в отношении РФ. Об этом он заявил журналистам сегодня, 13 января.

delfi.lt Вигаудас Ушацкас

Ушацкас уточнил, что обсуждение идет через рабочие группы по Минскому соглашению.

«Диалог по отмене санкций ведётся через разные рабочие группы по Минскому соглашению. И когда стороны, которые подписали Минские соглашения, полностью выполнят их, тогда уже решение будет приниматься», — сказал постпред.

Таким образом ЕС снова увязывает снятие санкций с России с выполнением Минских соглашений, которые подписывала украинская сторона и народные республики Донбасса.