Севастополь, 13 января, 2016, 19:20 — ИА Регнум. В центре Севастополя планируют организовать шесть парковочных зон. В будние дни частично будет открыта для транспорта площадь Нахимова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM REGNUM сообщили в пресс-службе в правительства Севастополя.

Севастополь. Графская пристань

В частности, парковки появятся на территории морского порта возле Графской пристани (для заезда транспорта в будние дни частично будет открыта пл. Нахимова, в выходные дни этот участок будут закрывать для автомобильного потока), в Артбухте, на площадке возле памятника «Матросу и солдату», на ул. Воронина (возле штаба ЧФ РФ), на пл. 50-летия СССР.

Также дополнительные места для стоянки авто оборудуют на пл. Восставших.

По словам губернатора Сергея Меняйло, 17 января в город прибудут два эвакуатора, еще два власти рассчитывают взять в аренду. «Парковка автомобилей в запрещенных местах, на тротуарах, на «островках безопасности» недопустима. До конца текущего месяца эвакуаторы должны приступить к работе», — цитирует губернатора пресс-служба правительства города.