Москва, 13 января, 2016, 19:40 — ИА Регнум. В Москве покажут киноальманах режиссёров-дебютантов «Побег за мечтой». Премьера состоится 22 января в кинотеатре «Космос», где фильм зрителям представят актёры, принявшие участие в проекте и Продюсерский центр «Молодёжные инициативы», созданный на базе Молодёжного центра Союза кинематографистов России.

Цитата из к/а «Побег за мечтой». Реж. Константин Тищенко, Юрий Сысоев, Владимир Мистюков. 2015. Россия Три истории о трех разных мужчинах

«Побег за мечтой» — это три истории о жизни разных поколений людей, три новеллы режиссеров-дебютантов. В альманах вошли короткометражных ленты «Спринт» Константина Тищенко, «Пробуждение» Владимира Мистюкова и «Ненужное кредо» Юрия Сысоева. Молодой писатель без книги, но со смертью под боком, врач с принципиальной позицией и непониманием среди окружающих, и адвокат, считающий, что от всего можно откупиться — всех твоих судьба испытывает на прочность. Главные роли в картинах исполнили Владимир Вдовиченков, Мирослава Карпович, Андрей Чадов, Денис Косяков.

Проект успешно участвовал в российских и зарубежных киносмотрах, в том числе в Якутске и Лос-Анжелесе, показан в рамках «Международного дня короткометражного кино» и представлен на 98-м Российском Международном кинорынке в начале декабря прошлого года.

По словам генерального директора продюсерского центра «Молодежные инициативы» Филиппа Абрютина, для продюсерского центра это был своего рода дебют — на площадке такого уровня работы начинающих кинематографистов были представлены впервые. По результатам кинорынка были заключены контракты с прокатчиками и кинотеатрами, что позволяет надеяться на скорый выход киноальманаха в российский прокат.

Премьерный показ в Москве организует Молодежный центр Союза кинематографистов России.

Справка ИА REGNUM :

Молодежный центр был основан на Пленуме Правления Союза кинематографистов в октябре 2012 года. Главной целью организации стало развитие дебютного кинематографа и популяризация отечественных кинофильмов у молодежи. Основными проектами Молодёжного центра являются ежегодный «День короткометражного кино», «Международный фестиваль уличного кино», проходящий более чем в 30 городах от Владивостока до Лиссабона, Питчинг дебютантов в рамках Московского Международного кинофестиваля, а так же организация круглых столов, мастер-классов, презентаций ведущих отечественных киношкол и поддержка производства короткометражных фильмов.

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