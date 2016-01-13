Чебоксары, 13 января, 2016, 18:07 — ИА Регнум. 12 января в Чувашии вступило в законную силу постановление Ленинского районного суда Чебоксар в отношении главы фракции коммунистов в Госсовете Дмитрия Евсеева, которому инкриминировали нарушение порядка проведения митинга. Суд вынес решение об отказе в административном производстве, дело закрыто, сообщил ИА REGNUM чувашский депутат.

ИА REGNUM Митинг 24 ноября в Чебоксарх

«История со штрафом за митинг протеста против системы «Платон» закончилась для меня благополучно. Я получил на руки решение суда о том, что дело прекращено ввиду отсутствия состава административного правонарушения», — сказал Дмитрий Евсеев, отметив, что судебное заседание длилось 10 минут.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, митинг прошёл в Чебоксарах 24 ноября 2015 года в сквере Чапаева. В ходе проведения акции в полицию поступил звонок из мэрии о том, что мероприятие — несанкционированное. В администрации города сослались на норму республиканского закона о проведении митингов, согласно которому организаторы обязаны информировать как минимум за три дня до мероприятия. В то время как информация была подана за сутки до митинга. Дмитрий Евсеев подтвердил, что подал информацию за сутки до акции, хотя по федеральному закону мог вообще не информировать чиновников: сквер Чапаева относится к перечню специально отведённых мест в городе, где при проведении публичных акций (до 100 участников) уведомление не требуется. У коммуниста полиция взяла объяснительную и составила протокол об административном правонарушении.

«Когда они (полицейские) составляли на меня протокол, то не только не ознакомили меня с моими правами, но еще и умудрились перепутать статьи КоАП. Вместо нарушения порядка проведения публичного мероприятия (ст.20.2 КоАП), обвинили меня в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП — нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам)», — сказал Дмитрий Евсеев. По его словам, перед отправкой в суд в оригинал протокола были внесены поправки от руки.

«Хотя суд выигран, но я все равно буду добиваться приведения республиканского законодательства в соответствие с федеральным», — заверяет коммунист.

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