Ярославль, 13 января, 2016, 17:58 — ИА Регнум. 20 марта состоятся выборы главы городского округа город Рыбинск. Борьба за кресло мэра второго по величине города Ярославской области обещает быть конкурентной.

Советский агитационный плакат «Все на выборы! Все на праздник всенародный нашей Родины свободной!», О.Зотов и О.Савостюк, 1953

Период выдвижения кандидатов на пост мэра Рыбинска длится 21 день и стартует 19 января. До 8 февраля партии и кандидаты должны предоставить в Волжскую территориальную избирательную комиссию Рыбинска все необходимые документы.

Кандидаты, выдвинутые политическими партиями «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «ПАРНАС», «Яблоко», «Патриоты России» и «Коммунисты России» могут не собирать подписи избирателей в поддержку своего выдвижения. Кандидаты, выдвинутые другими партиями или в порядке самовыдвижения, должны будут собрать 827 подписей в свою поддержку.

Агитационный период для кандидатов начнется официально со дня выдвижения. Несмотря на это некоторые кандидаты уже начали предвыборную кампанию.

Корреспондент ИА REGNUM поинтересовался планами региональных отделений политических партий по участию в выборах.

24 января партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведёт предварительное голосование по кандидатуре на выборах мэра Рыбинска. Принять участие в праймериз изъявило уже несколько кандидатов: депутат Ярославской областной думы Владимир Денисов (принимал участие в выборах мэра Рыбинска в 2005 году и занял 4 место), заместитель мэра Рыбинска по вопросам городского хозяйства, экс-депутат муниципального совета Рыбинска Денис Добряков (принимал участие в праймериз по выборам мэра Рыбинска в 2013 году и набрал тогда 162 голоса) и инженер по свету ДК «Авиатор» Сергей Тришин (выдвигался кандидатом на пост мэра Рыбинска в 2013 году и в депутаты муниципального совета Рыбинска в 2014 году, однако, зарегистрирован не был).

Другие политические партии тоже не останутся в стороне от выборного процесса.

«У нас есть достойный кандидат, имеющий все шансы победить, и если рыбинцы окажут ему доверие, то они могут быть спокойны за свой город на ближайшие пять лет. Человек в городе известный, избиратели его знают и уважают. Выдвижение будет произведено в феврале. Сейчас проводится подготовительная работа, налаживаем работу предвыборных структур в Рыбинске. Мы планируем победить на этих выборах», — рассказал депутат Ярославской областной думы от КПРФ Эльхан Мардалиев.

Скорее всего, кандидатом КПРФ на выборах мэра Рыбинска станет либо Шакир Абдуллаев, либо Михаил Парамонов. Шакир Абдуллаев — экс-депутат муниципального совета Рыбинска, в 2013 году он был снят с предвыборной гонки по выборам депутатов областной думы, а в 2014 — с выборов депутатов Рыбинского муниципального совета. Михаил Парамонов — избирался депутатом Ярославской областной думы 5 созыва, в 1996—2000 годах являлся председателем муниципального совета Рыбинска.

Ярославские «справедливоросы», имеющие в своём активе действующего депутата ГД РФ Анатолия Грешневикова, заявили об обязательном своём участии в выборах, но в настоящий момент не готовы назвать кандидата, которого выдвинет или поддержит партия.

«Мы думаем об участии в выборах, но пока окончательного решения по кандидату не принято. Идут переговоры с разными потенциальными кандидатами. Скорее всего, подождем до результатов праймериз «ЕДИНОЙ РОССИИ», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM секретарь бюро Совета регионального отделения «Справедливой России» Михаил Малеев.

Ярославские сторонники Владимира Жириновского в 2005 году выдвигали на должность мэра Рыбинска бывшего на то время начальника Ярославского почтампа Владимира Тихомирова, в 2013 — депутата областной думы Сергея Салова. Кто станет кандидатом ЛДПР на этих выборах — пока не известно.

«Мы будем участвовать в выборах мэра Рыбинска. ЛДПР всегда участвует на выборах всех уровней. У нас есть сильный кандидат. Фамилию пока что не готов озвучить. Наши позиции укрепляются и будут укрепляться», — сообщил Андрей Потапов, руководитель Ярославского регионального отделения ЛДПР.

Коллеги ЛДПР по «патриотическому флангу» из партии «Патриоты России» пока что не определились с вопросом об участии в этой избирательной кампании.

«Пока вопрос не решен. Мы сейчас на распутье — выдвинуть своего кандидата или с учетом сложившейся ситуации поддержать кого-то из кандидатов других партий, но безусловно не от «ЕДИНОЙ РОССИИ», — рассказала руководитель ярославских «Патриотов России», депутат муниципалитета Ярославля Вера Никольская.

Не определились и ярославские представители либеральной оппозиции.

«Рассматриваем кандидатов. Дело в том, что в Рыбинске обозначили себя два основных кандидата. Если наша партия выступит в качестве консолидирующей силы протестных сил, то это было бы хорошо. Но нужен кандидат, известный в Рыбинске. Вводить туда человека, которого рыбинцы не знают, сложно с технологической точки зрения», — считает лидер ярославского отделения ПАРНАС, депутат Ярославской областной думы Василий Цепенда.

«Пока кандидата у нас нет. Времени немного, выдвижение начинается уже на следующей неделе. Если появится сильный кандидат, то участие примем», — поделился своими планами председатель Ярославского отделения «ЯБЛОКА» Владимир Зубков.

Кроме того, в политических кругах региона распространяется информация, что постоянный участник избирательных кампаний в Ярославской области, главный редактор газеты «Вечерний Ярославль» Александр Симон обращался в региональное отделение партии «Коммунисты России» с предложением о выдвижении его кандидатуры на пост мэра Рыбинска, но получил отказ. Александр Симон принимал участие в выборах мэра Рыбинска в 2013 году с итоговым результатом в 3,29% голосов избирателей. Возможно, Александр Симон примет участие в выборах в порядке самовыдвижения.

«Наша партия не будет принимать участие в этих выборах. Мы не нашли достойного кандидата, не получилось. Были люди, которые хотели участвовать. Но мы им отказали, так как это сказалось бы на авторитете партии и шансов занять достойное место у обратившихся не было», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Геннадий Федоров, заведующий отделом агитации и пропаганды Ярославского отделения партии «Коммунисты России».

Судя по всему, прогнозы о том, что на выборах мэра Рыбинска будет борьба между кандидатом «партии власти» и дворником, как в 2009 году, не оправдываются. У ярославских политических партий есть желание и возможность принять активное участие в уникальных, в свете прошедшей реформы муниципального самоуправления, выборов главы 200-тысячного города.