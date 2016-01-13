Санкт-Петербург, 13 января, 2016, 17:59 — ИА Регнум. В Петербурге второй день подряд продолжаются сильные снегопады, резко осложнившие дорожную обстановку. На борьбу со стихией брошены почти все имеющиеся у города силы, более тысячи единиц техники и более тысячи специалистов ручной уборки. За одним из этапов этой борьбы перед зданием администрации Кировского района Петербурга понаблюдал сегодня, 13 января, корреспондент ИА REGNUM.

Инга Слажинскайте Уборка снега в Петербурге

Как рассказал журналистам начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Петербурга Вадим Мизюкин, в настоящее время город расчищают от снега 1005 машин, включая 200 самосвалов. При этом у города есть еще около 500 машин, которые могут быть задействованы в случае особенно сильного снегопада. За передвижением уборочной техники по разным частям города можно наблюдать с помощью интерактивной карты.

«Снега выпало сверх нормы — более 20 сантиметров. Разом его не убрать. На уборку одной магистрали может уйти до 12 часов. За прошедшие сутки было вывезено более 32 тысяч кубометров снега. И по прогнозам снегопад продлится еще сутки», — сказал Мизюкин.

Всего, по словам чиновника, в Петербурге 3,5 тысячи улиц разной степени интенсивности движения. В первую очередь снег расчищают на основных магистралях города, и лишь потом остальные улицы. В приоритетном порядке расчищаются дороги с движением общественного транспорта, подходы к метро.

Горожане могут увидеть на обочинах дорог горы снега, некоторые из них лежат там уже более суток. Как пояснили в комитете, про эти сугробы коммунальные службы вовсе не забыли, они просто ждут своей очереди. Когда снегопад не прекращается в течение нескольких суток, главное — расчистить основные магистрали и пешеходные зоны, чтобы не возникало опасных ситуаций. После этого коммунальщики занимаются вывозом скопившихся объемов снега.

Часть вывозят в течение 20 минут, это в первую очередь касается центральных улиц. Например, на Невском проспекте сразу за техникой, сметающей снег, едет погрузчик, и с главной улицы Северной столицы сугробы исчезают достаточно быстро. Часть снежных гор может пролежать сутки, а на второстепенных улицах и дольше. Как заметили в комитете, это доставляет неудобство автомобилистам, так как возникают сложности с парковкой, но в таких сложных условиях к ситуации нужно относиться с пониманием.

По технологии, сначала дорогу обрабатывают песко-соляной смесью, подметают и сгребают снег на крайнюю полосу, движение по которой временно ограничивают. «Сперва начинают подметать тротуары. Когда выпадает около 3−4 см снега, выходит техника на подметание проезжей части. После подметания формируется снежный вал, и только потом его грузят и вывозят на снегоплавильные пункты. Чтобы все подмести и сформировать вал, уходит от 12 часов до суток», — рассказал Вадим Мизюкин.

Жители города все-таки обращаются в комитет с жалобами на качество уборки, эти заявки фиксируются и отрабатываются. Корреспондент ИА REGNUM за вторые сутки снегопада также услышал не одну жалобу на работу снегоуборочной техники. В целом пешеходов устраивает качество расчистки тротуаров, они с пониманием относятся к предпринимаемым мерам. Большинство граждан приобретают удобную в таких погодных условиях обувь, в которой проще пробираться через сугробы и сложнее поскользнуться.

«Я все время вижу, что убирают. Сегодня даже во дворе видела бульдозеры. Но здесь рядом находится здание Кировской администрации, поэтому это могут быть в какой-то мере показательные выступления. Так что нам повезло, что мы здесь рядышком живем», — рассказала пенсионерка Вера Михайловна.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM Вадим Мизюкин, на сегодняшний день использование соли для обработки проезжей части и тротуаров значительно сократилось в основном за счет того, что перестали солить тротуары. «В первые снегопады работали солью. В минусовые температуры работаем смесью соль-песок. Посыпаем солью в исключительных случаях, когда идет обледенение и очень скользко. На проезжей части используем ровно столько, сколько нужно для обеспечения безопасности», — подчеркнул он.

За эту зиму (сезон с 16 октября по 15 апреля), по словам советника председателя комитета по благоустройству Елены Маковец, было использовано всего 15% соли и 25% песка от всего запаса. Самое главное, по ее словам, — это прометание дорог.

Больше всего жаловались на качество уборки снега автолюбители. Да и пробки на дорогах говорят сами за себя. «Дочка говорила, что вчера ехала с Удельной до Автово три часа. Ситуация на дорогах удручающая», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM петербурженка Наталья Петровна. Водитель маршрутки № 20, курсирующей из Красносельского в Кировский район, также пожаловался на плохую расчистку дорог. «Скользко. Тормоза, видите, как работают? — посетовал он. — И к остановке не подъехать, плохо расчищают, да и пассажирам через сугробы пробираться приходится трудно».

Вместе с тем некоторые петербуржцы очень рады обилию снега. Как пишет ряд СМИ, очевидцы столкнулись со сноубордистами в центре города, которые с удовольствием катались по заснеженным улицам. «Все понимают, что невозможно в один миг очистить все улицы. Где-то петербуржцам нужно потерпеть, где-то нужно пересесть на общественный транспорт. Мы вывезем снег, который нагребли, за день-два», — обещает Вадим Мизюкин.

Основная сложность для снегоуборочной техники, по словам чиновника, всегда одна — большое количество припаркованного транспорта. «Просим автомобилистов хотя бы соблюдать правила парковки и дорожные знаки», — сказал чиновник, добавив, что если бы машин в городе не было совсем, расчистить улицы от снега удалось бы все равно не намного быстрее.