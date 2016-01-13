«Взятие снежного городка»: как Петербург сражается с циклоном
Санкт-Петербург, 13 января, 2016, 17:59 — ИА Регнум. В Петербурге второй день подряд продолжаются сильные снегопады, резко осложнившие дорожную обстановку. На борьбу со стихией брошены почти все имеющиеся у города силы, более тысячи единиц техники и более тысячи специалистов ручной уборки. За одним из этапов этой борьбы перед зданием администрации Кировского района Петербурга понаблюдал сегодня, 13 января, корреспондент ИА REGNUM.
Как рассказал журналистам начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Петербурга Вадим Мизюкин, в настоящее время город расчищают от снега 1005 машин, включая 200 самосвалов. При этом у города есть еще около 500 машин, которые могут быть задействованы в случае особенно сильного снегопада. За передвижением уборочной техники по разным частям города можно наблюдать с помощью интерактивной карты.
«Снега выпало сверх нормы — более 20 сантиметров. Разом его не убрать. На уборку одной магистрали может уйти до 12 часов. За прошедшие сутки было вывезено более 32 тысяч кубометров снега. И по прогнозам снегопад продлится еще сутки», — сказал Мизюкин.
Всего, по словам чиновника, в Петербурге 3,5 тысячи улиц разной степени интенсивности движения. В первую очередь снег расчищают на основных магистралях города, и лишь потом остальные улицы. В приоритетном порядке расчищаются дороги с движением общественного транспорта, подходы к метро.
Горожане могут увидеть на обочинах дорог горы снега, некоторые из них лежат там уже более суток. Как пояснили в комитете, про эти сугробы коммунальные службы вовсе не забыли, они просто ждут своей очереди. Когда снегопад не прекращается в течение нескольких суток, главное — расчистить основные магистрали и пешеходные зоны, чтобы не возникало опасных ситуаций. После этого коммунальщики занимаются вывозом скопившихся объемов снега.
Часть вывозят в течение 20 минут, это в первую очередь касается центральных улиц. Например, на Невском проспекте сразу за техникой, сметающей снег, едет погрузчик, и с главной улицы Северной столицы сугробы исчезают достаточно быстро. Часть снежных гор может пролежать сутки, а на второстепенных улицах и дольше. Как заметили в комитете, это доставляет неудобство автомобилистам, так как возникают сложности с парковкой, но в таких сложных условиях к ситуации нужно относиться с пониманием.
По технологии, сначала дорогу обрабатывают песко-соляной смесью, подметают и сгребают снег на крайнюю полосу, движение по которой временно ограничивают. «Сперва начинают подметать тротуары. Когда выпадает около 3−4 см снега, выходит техника на подметание проезжей части. После подметания формируется снежный вал, и только потом его грузят и вывозят на снегоплавильные пункты. Чтобы все подмести и сформировать вал, уходит от 12 часов до суток», — рассказал Вадим Мизюкин.
Жители города все-таки обращаются в комитет с жалобами на качество уборки, эти заявки фиксируются и отрабатываются. Корреспондент ИА REGNUM за вторые сутки снегопада также услышал не одну жалобу на работу снегоуборочной техники. В целом пешеходов устраивает качество расчистки тротуаров, они с пониманием относятся к предпринимаемым мерам. Большинство граждан приобретают удобную в таких погодных условиях обувь, в которой проще пробираться через сугробы и сложнее поскользнуться.
«Я все время вижу, что убирают. Сегодня даже во дворе видела бульдозеры. Но здесь рядом находится здание Кировской администрации, поэтому это могут быть в какой-то мере показательные выступления. Так что нам повезло, что мы здесь рядышком живем», — рассказала пенсионерка Вера Михайловна.
Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM Вадим Мизюкин, на сегодняшний день использование соли для обработки проезжей части и тротуаров значительно сократилось в основном за счет того, что перестали солить тротуары. «В первые снегопады работали солью. В минусовые температуры работаем смесью соль-песок. Посыпаем солью в исключительных случаях, когда идет обледенение и очень скользко. На проезжей части используем ровно столько, сколько нужно для обеспечения безопасности», — подчеркнул он.
За эту зиму (сезон с 16 октября по 15 апреля), по словам советника председателя комитета по благоустройству Елены Маковец, было использовано всего 15% соли и 25% песка от всего запаса. Самое главное, по ее словам, — это прометание дорог.
Больше всего жаловались на качество уборки снега автолюбители. Да и пробки на дорогах говорят сами за себя. «Дочка говорила, что вчера ехала с Удельной до Автово три часа. Ситуация на дорогах удручающая», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM петербурженка Наталья Петровна. Водитель маршрутки № 20, курсирующей из Красносельского в Кировский район, также пожаловался на плохую расчистку дорог. «Скользко. Тормоза, видите, как работают? — посетовал он. — И к остановке не подъехать, плохо расчищают, да и пассажирам через сугробы пробираться приходится трудно».
Вместе с тем некоторые петербуржцы очень рады обилию снега. Как пишет ряд СМИ, очевидцы столкнулись со сноубордистами в центре города, которые с удовольствием катались по заснеженным улицам. «Все понимают, что невозможно в один миг очистить все улицы. Где-то петербуржцам нужно потерпеть, где-то нужно пересесть на общественный транспорт. Мы вывезем снег, который нагребли, за день-два», — обещает Вадим Мизюкин.
Основная сложность для снегоуборочной техники, по словам чиновника, всегда одна — большое количество припаркованного транспорта. «Просим автомобилистов хотя бы соблюдать правила парковки и дорожные знаки», — сказал чиновник, добавив, что если бы машин в городе не было совсем, расчистить улицы от снега удалось бы все равно не намного быстрее.