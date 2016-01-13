Москва, 13 января, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Турция стала местом свиданий для террористов из разных стран по системе «все включено». Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 января, об этом заявила глава комитета Госдумы по безопасности Ирина Яровая («Единая Россия»), комментируя задержание в Турции российских граждан, которые подозреваются в причастности к совершению терактов в Стамбуле. «Террористический акт в Турции, унесший жизни европейцев, семьям которых все россияне глубоко соболезнуют, — это горькое подтверждение того, что в борьбе с терроризмом должна быть консолидация усилий всех стран на основе международного права», — сказала Яровая.

А. Горбаруков ИА REGNUM Шеренга

«Терроризм не знает границ и национальных исключений. Именно поэтому президент России призвал мировое сообщество к созданию широкой антитеррористической коалиции, именно поэтому Россия уничтожает терроризм в Сирии, именно поэтому нашей страной приняты меры безопасности в отношении Турции. И внутри России реализуются комплексные антитеррористические мероприятия», — отметила она.

Депутат напомнила, что в России действует ответственность за сам факт обучения в террористических и экстремистских школах. «Как известно, именно в Турции нашли пристанище те, кто организует и обеспечивает такое «убийственное спецпросвещение», — заключила Яровая.