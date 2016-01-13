Ереван, 13 января, 2016, 17:34 — ИА Регнум. 13 января в Армении от вируса гриппа типа, А H1N1 (так называемый, свиной грипп) скончались двое мужчин — 41 и 60 лет, сообщает Министерство здравоохранения республики. Таким образом, число погибших после заражения вирусом H1N1 за последние две недели составило 10 человек. По сообщению министерства, оба погибших обратились за помощью слишком поздно, когда уже были в тяжелом состоянии.

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По данным столичной мэрии, за период с 1 по 12 января только в столице за медицинской помощью обратилось 12,5 тыс. граждан. Число больных пневмонией и острыми респираторными заболеваниями в эти дни в больницах достигло 500 человек. Хотя, уже 12 января чиновники сообщили о некотором сокращении количества стационарных больных.

В целом подтвержденных случаев заражения вирусом H1N1 в Армении насчитывается около 200.

Специалисты считают, что в этих условиях говорить о какой-либо эпидемии не стоит. Как заявил порталу Panorama. am главный вирусолог республики Ашот Давидян, вирус H1N1 с 2009 года считается Всемирной организацией здравоохранения подвидом сезонного гриппа. По его словам, тяжесть протекания болезни и летальные случаи обусловлены поздним обращением за медицинской помощью или сопутствующими болезнями. «Грипп не может стать причиной летального исхода. Непосредственной причиной смерти может являться почечная недостаточность, поражение легких, но не H1N1, а обусловленным им осложнения», — отметил вирусолог.

В Минздраве утверждают, что работают прозрачно и призывают СМИ не раздувать сенсации. «Аналогичная ситуация наблюдается не только в Армении, но и соседних странах и некоторых странах Европы. Мы выбрали честный подход в отношении общественности, представляя реальную ситуацию и призывая к бдительности и своевременному обращению за медицинской помощью. По положению на 12 января, 81 больной находится в реанимации, 14 — присоединены к аппарату искусственного дыхания. Все они либо поздно обратились за помощью, либо болеют хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении.