Москва, 13 января, 2016, 19:19 — ИА Регнум. В 2016 году торговый сбор принесет в бюджет Москвы около 8 млрд рублей, заявил 13 января в ходе Гайдаровского форума-2016 «Россия и мир: взгляд в будущее» руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Решетников

«В Москве малый бизнес — это действительно один из партнеров. Он платит и по упрощенной системе, которая у нас растет на 11%, и поступления по патентной системе, мы уже до 2 млрд дорастили. И торговый сбор по этому году мы ожидаем объем поступлений до 8 млрд рублей», — сообщил Решетников.

По его словам, по сравнению с 2015 годом поступления в столичный бюджет от торгового сбора увеличатся в четыре раза.

Глава департамента также отметил, что за последние четыре года в столице уже накоплен набор решений, рецептов стабилизации бюджета. «Поэтому в 2015 году город лишь адаптировал подготовленные ранее программы под новые экономические реалии. Таким образом, и в текущей ситуации правительство Москвы смогло обеспечить как развитие инфраструктурных проектов, так и выполнение всех социальных обязательств перед москвичами», — сообщил чиновник.

Напомним, в Москве с 1 июля 2015 года торговые предприятия обязаны уплачивать торговый сбор, размер которого зависит от типа торгового объекта, его площади и расположения. Ранее Решетников сообщал, что в городе вводят механизм зачета торгового сбора в счет других налогов. Власти города уверяли, что нововведения не увеличат налоговую нагрузку на бизнес

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В свою очередь, сами предприниматели сообщали, что малому и среднему бизнесу столицы необходимо больше поддержки.

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