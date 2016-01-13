Ижевск, 13 января, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Все работы по реконструкции Дерябинского моста в Ижевске планируется завершить до 1 июня 2016 года. Об этом в ходе выездного рабочего совещания заявил глава Удмуртии Александр Соловьев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Фото: udmurt.ru Дерябинский мост в Ижевске

До сегодняшнего дня закончен перенос коммуникаций, разборка старого моста, строительство опор и коммуникационного мостика, монтаж металлоконструкций пролетного строения моста. В настоящее время производится надвижка моста на опоры.

По словам Соловьева, завершающий этап работ — укладка асфальтового покрытия намечена на весну 2016 года, как только позволят погодные условия.

Отмечается, что финансирование ремонтных работ в равных долях ведется за счет средств бюджета Ижевска и республиканской казны. Общая стоимость работ по государственному контракту составила 114,987 млн рублей.

Глава Удмуртии отметил, что если бы предыдущее руководство администрации Ижевска энергичнее прореагировало на аварийную ситуацию с Дерябинским мостом и раньше приступило к его ремонту, то данный объект был бы введен уже в сентябре-октябре 2015 года. «Ввод моста позволит нам разгрузить движение по основным транспортным магистралям, соединяющим центр города с Ленинским районом», — подытожил Соловьев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, частичное обрушение моста над водосбросом плотины Ижевского водохранилища, связывающего производственные корпуса концерна «Калашников» и центр города, произошло в апреле 2014 года. Причиной обрушения явился износ несущих конструкций моста.

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Глава управления и благоустройства Ижевска Михаил Тарасов тогда сообщил, что мост на плотине Ижевского пруда построен 250 лет назад. За это время реконструкция сооружения производилась всего 2 раза и мост снова нуждается в капитальном ремонте. По его словам, в 2013 году зафиксирован наклон ограждения моста в 15 градусов. В следующем году угол отклонения составил уже 45 градусов и произошло частичное обрушение ограды.

В мае 2014 года движение по мосту было возобновлено для легковых автомобилей и транспортных средств массой не более 20 тонн и давлением на ось не более 10 тонн. Движение пешеходов по тротуарам и проезжей части моста запрещено.