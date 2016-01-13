Киев, 13 января, 2016, 17:26 — ИА Регнум. В Киеве рассчитывают, что на протяжении 2016 года проблемы с электроснабжением Крыма сохранятся. Об этом заявил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Демчишин признал, что на данный момент России удалось стабилизировать ситуацию на полуострове. Но проблемы с поставками электроэнергии в Крым сохранятся на протяжении всего года.

«Они некоторым образом стабилизировали ситуацию… Но мы видим сбои подачи, отключения и трудности, и все же энергомост работает, плюс они завезли генераторы газомазутные из Сочи, которые использовались на Олимпиаде. Но в течение 2016 года, я думаю, что еще целый год у них будут проблемы», — сказал Демчишин.

В то же время министр пообещал, что пока договор о поставках не будет подписан на украинских условиях, поставок электроэнергии в Крым через Украину не будет.

«Позиция российской стороны состоит в том, что она не готова подписывать договор на условиях Украины, а наша политическая позиция была предварительно озвучена: мы не можем, у нас нет оснований. И поэтому неуместны разговоры о цене. На данный момент договора нет, соответственно мы и не поставляем», — сказал Демчишин.

Напомним, ранее Украина выдвинула условие для поставок электроэнергии в Крым — в новом договоре полуостров должен быть обозначен как «оккупированная территория Украины». При этом именно благодаря договору о поставках электричества в Крым Украина сумела получить российскую электроэнергию для своих нужд в те моменты, когда в стране были масштабные отключения света.