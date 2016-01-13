Ивдель, Свердловская область, 13 января, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Спасатели и представитель Следственного комитета в 17:00 по местному времени 13 января прибыли на перевал Дятлова. Тело погибшего 50-летнего мужчины найдено, проводятся следственные действия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.

chuchotezvous.ru Перевал Дятлова

В конечную точку поисково-спасательной операции, а это более 70 километров от базы «Ильича», они прибыли на снегоходах. Вернуться на базу они планируют завтра, 14 января.

Напомним, за телом погибшего они выехали утром 12 января. Мужчину нашли на перевале пермские туристы. По предварительным данным, он просил оставить его на перевале одного. В качестве туриста гражданин зарегистрирован не был.